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उधारी के रुपये लेने गई महिला की हत्याकर शव गंगा में फेंका, तनाव, घंटों जाम

By Arun Kumar Tripathi
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एक हफ्ते से लापता महिला का शव आरोपी की निशानदेही पर मंगलवार की सुबह पुलिस ने गंगा से बरामद किया। इसी दौरान एक साधु का जला हुआ शव झोपड़ी से मिला। साधु को महिला की हत्या का चश्मदीद बताते हुए घरवालों ने ग्रामीणों के साथ बदायूं हाइवे पर जाम लगा दिया। आरोपी दूसरे समुदाय के होने से तनाव की स्थिति बन गई।

उधारी के रुपये लेने गई महिला की हत्याकर शव गंगा में फेंका, तनाव, घंटों जाम

एक हफ्ते से लापता महिला का शव आरोपी की निशानदेही पर मंगलवार की सुबह पुलिस ने गंगा से बरामद किया। इसी दौरान एक साधु का जला हुआ शव झोपड़ी से मिला। साधु को महिला की हत्या का चश्मदीद बताते हुए घरवालों ने ग्रामीणों के साथ बदायूं हाइवे पर जाम लगा दिया। आरोपी दूसरे समुदाय के होने से तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस ने मामले को संभालते हुए करीब पांच घंटे में धीरे-धीरे जाम खुलवाया। घटनाओं की कई बिंदुओं से जांच की जा रही है।

थाना सिकंदरपुर वैश्य के गांव कादरगंज पुख्ता निवासी राजेंद्र सिंह पुत्र स्व. नत्थू सिंह ने 8 जुलाई को अपनी मां मीना देवी की गुमशुदगी की तहरीर देते हुए कहा था कि मां 6 जुलाई को घर से निकली थीं, लेकिन नहीं लौटीं। मीना देवी की तलाश जारी थी। इस बीच सुरागरशी करते हुए घरवालों को गांव के सद्दाम, शोएब पुत्र सगीर खां, आफताब पुत्र जमील, शादाब पुत्र सव्वन अली निवासी कादरगंज पुल पर संदेह हुआ तो 13 जुलाई को राजेंद्र ने दोबारा तहरीर देते हुए इन लोगों पर मां मीना देवी की अपहरण कर हत्या का आरोप लगाया। बताया कि मां का सद्दाम से 1.90 लाख उधार वापसी का विवाद चल रहा था। 6 जुलाई को वह सद्दाम के फोन कर बुलाने पर उससे रुपये लेने निकली थीं, तब से नहीं लौटीं। इस पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेते हुए पूछताछ शुरू की। मंगलवार की सुबह आरोपी की निशानदेही पर मीना देवी का शव गंगा से बरामद हो गया।

घरवालों और ग्रामीणों को ये बात पता चली तो वे कादरगंज पुल पर आ गए। इसी दौरान घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक साधु भाय सिंह का झोपड़ी में जला हुआ शव मिला। लोगों ने ये कहते हुए बदायूं हाइवे जाम कर दिया कि आरोपियों ने महिला की हत्या करते हुए साधु को देख लिया था, इसलिए उसे भी मारकर जला दिया। दोनों पक्ष अलग-अलग समुदाय से जुड़े होने के कारण तनाव की स्थिति बनने लगी।

ये सूचना मिलते ही सीओ अमित कुमार व कोतवाली प्रभारी अजयवीर सिंह आसपास के थानों के फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। मौके से शव हटाया गया। वहीं ग्रामीण बार-बार जाम लगाते रहे। उन्होंने डीएम और एसपी को मौके पर बुलाते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। दोपहर बाद डीएम और एसपी ने जाकर ग्रामीणों को समझाया तब जाकर ग्रामीणों ने जाम खोला। इसके बाद पुलिस ने धीरे-धीरे करते हुए वाहनों को निकलवाया।

साधु का भाई बोला, उसका किसी से विवाद नहीं था

साधु भाय सिंह के शव का पोस्टमार्टम कराने आए उसके भाई कल्लू ने बताया कि, उसे सुबह भाई की झोपड़ी में जलाकर हत्या की सूचना मिली थी। जिस पर परिजन कादरगंज के पास झोपड़ी वाली जगह पहुंचे, जहां देखा तो भाय सिंह जला हुआ था। गमछा उसके गले में बंधा था। कल्लू ने बताया कि, महिला की हत्या करते हुए देखने जैसी बात हमें किसी ने नहीं बताई। लेकिन ऐसा हो भी सकता है क्योंकि उसके भाई का तो आसपास किसी से विवाद भी नहीं था।

एक गुमशुदा महिला का शव गंगा में आरोपी की निशानदेही पर मिला। संयोग से उसी समय कादरगंज के पास झोपड़ी डालकर रह रहे साधु का जला हुआ शव मिला। उसके गले में गमछा भी मिला है, जो कुछ जला है। पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट आने पर स्थिति स्पष्ट होगी। महिला की हत्या से साधु की मौत को जोड़कर देखा जाना अभी जल्दबाजी होगी। गहनता से जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

- ओपी सिंह, एसपी

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