डीएम की रणनीति से एसआईआर में प्रदेश भर में अव्वल हो गया एटा

ये प्रशासनिक क्षमता का बेहतरीन नमूना है। डीएम प्रेमरंजन सिंह की रणनीति ने एटा को एसआईआर में प्रदेश भर में अव्वल बना दिया। चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए आंकड़े में एटा, औरया ओर आजमगढ़ की एसआईआर शत प्रतिशत पूरी कर ली गई।

Dec 08, 2025 11:10 am ISTArun Kumar Tripathi लाइव हिन्दुस्तान
डीएम प्रेमरंजन सिंह की रणनीति ने एटा को एसआईआर में प्रदेश भर में अव्वल बना दिया। चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए आंकड़े में एटा, औरया ओर आजमगढ़ की एसआईआर शत प्रतिशत पूरी कर ली गई। आयुक्त ने बधाई देते हुए 16 दिसंबर को आलेख प्रकाशित करने की बात कही है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ गणना प्रपत्रों के संग्रह एवं डिजिटाइजेशन के कार्यों की समीक्षा की। जिन मतदाताओं के नाम 2003 की मतदाता सूची में हैं, उन सभी की मैपिंग कराई जाए। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश न रहे, इसके लिए प्रत्येक बीएलओ की अपने बूथ के बीएलए के साथ समन्वय बैठक जरूर करवाएं। सभी डीईओ एसआईआर की प्रक्रिया से संबंधित संपूर्ण डेटाबेस को पूर्णतया सुरक्षित एवं दुरुस्त रखेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बीएलओ की ओर से जितने मतदाताओं को अनुपस्थित, मृतक, डुप्लीकेट, शिफ्टेड, अनट्रेस्ड में चिन्हित किया गया है। बीएलओ पुनः उनकी स्वयं गहन जांच कर लें तथा इस कार्य में बीएलए का पूर्ण सहयोग लें। उन्होंने बताया कि एसआईआर के तहत अब तक प्रदेश में गणना प्रपत्रों के वितरण का कार्य 99.91 प्रतिशत तथा डिजिटाइजेशन का कार्य 91.98 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। एटा, औरया, आजमगढ़ एवं एटा ने शत प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया है। एसआईआर के तहत गणना चरण की अन्तिम तिथि 11 दिसम्बर है। 16 दिसम्बर को प्रकाशित होने वाली आलेख मतदाता सूची में शामिल किया जायेगा।

डीएम की ये रणनीति आई काम

एसआईआर का काम शुरू होते ही डीएम ने सभी विभागों को अलर्ट जारी कर दिया। बीएलओ के साथ अन्य विभागों के कर्मचारियों को लगा दिया गया था। इन कर्मचारियों ने प्रपत्रों के इकट्ठा करने में बीएलओ की मदद की थी। जो बीएलओ कमजोर थे उनके फीडिंग के लिए भी सहायता करा दी गई थी। इससे हर दिन डिजिटिलाइजेंशन का काम ऊपर उठता चला गया। इससे 30 नवंबर तक 98 प्रतिशत काम पूरा लिया गया। हर बीएलओ की रोजाना शाम को समीक्षा के लिए भी टीम लगाई थी। किसी भी कर्मचारी को कोई परेशानी नहीं होने दी।

जनपद के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के कारण यह एसआईआर का कार्य सफल हो सका है। चुनाव आयोग की ओर से मिली बधाई के लिए एटा के कर्मचारी, बीएलओ एवं इस प्रक्रिया से जुडे हुए सभी अधिकारी शामिल है। हमारी ओर से सभी को बधाई जो चुनाव आयोग की मंशा के अनुसार पूरा हो सका।

  • प्रेमरंजन सिंह, डीएम एटा