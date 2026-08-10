Etah News: हाईटेंशन करंट की चपेट में आकर युवक झुलसा, गाय की मौत

Etah News: राजा का रामपुर, हिन्दुस्तान संवाद। गांव ककोड़ा में शनिवार रात हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे में एक गाय की भी करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण थाना पहुंच गए और मामले में कार्रवाई की मांग करने लगे। थाना राजा का रामपुर के गांव ककोड़ा निवासी ओमवीर शनिवार रात को गांव में विद्युत लाइन से जुड़ी समस्या को ठीक कराने एसएसओ भगवानदास की मदद कर रहे थे। हाईटेंशन लाइन के पास यूकेलिप्टस के पेड़ की डाल हटाने का काम किया जा रहा था। पेड़ की डाल काटते समय अचानक हाईटेंशन लाइन में करंट दौड़ गया।

करंट की चपेट में आने से ओमवीर गंभीर रूप से झुलसकर नीचे गिर पड़े। बताया गया कि लाइन में शटडाउन होने के बावजूद हाईटेंशन लाइन में करंट आने से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। घटना के दौरान धर्मेंद्र पुत्र गजराज की गाय भी पेड़ के पास से गुजरते समय करंट की चपेट में आ गया। इससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद आनन-फानन में बिजली आपूर्ति बंद कराई गई। घायल ओमवीर को परिजन अलीगंज स्थित निजी अस्पताल ले गए। चिकित्सक के अनुसार युवक करीब 50 से 60 प्रतिशत तक झुलसा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण राजा का रामपुर थाने पहुंच गए और विद्युत निगम के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। समझाने के बावजूद ग्रामीणों के शांत न होने पर रात्रि में विधायक पुत्र जीतू राठौर, सीओ अलीगंज राजेश कुमार सिंह थाने पहुंचे। घायल ओमवीर के भाई जयप्रकाश ने विद्युत निगम के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं गाय का पोस्टमार्टम कराए जाने की बात भी अधिकारियों ने कही है। एसडीओ अलीगंज अतुल कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया राजा का रामपुर विद्युत उपकेंद्र पर लाइन का शटडाउन था। इसके बावजूद हाईटेंशन लाइन में करंट कैसे आया, इसकी जांच कराई जाएगी। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई स्पष्ट हो सकेगी।