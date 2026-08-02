Etah News: नशा मुक्ति को छात्र-छात्राओं ने ली शपथ, निबंध प्रतियोगिता हुई

Etah News: जलेसर में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नशा मुक्ति पर निबंध प्रतियोगिता हुई। छात्र-छात्राओं ने नशा से दूर रहने की शपथ ली। प्राचार्य डॉ. ओंमकार सिंह ने कहा कि नशा युवा पीढ़ी का लक्ष्य बाधित कर रहा है। गोष्ठी के बाद प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया।

Etah News: जलेसर, रविवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नशा मुक्ति को लेकर निबंध प्रतियोगिता एवं गोष्टी हुई। जिसमें छात्र-छात्राओं ने नशा मुक्ति को लेकर शपथ ली। इसके लिए हर संभव प्रयास करने का बीड़ा उठाया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. ओंमकार सिंह ने कहा कि हमारे युवा पीढ़ी नशे की ओर अग्रसर हो रही है। जिसके चलते राष्ट्र को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नशे के कारण युवा पीढ़ी अपना लक्ष्य भी प्राप्त नहीं कर पा रही। नशे से दूर रहो ताकि युवा पीढ़ी भारत को विश्व गुरु बनाने में सक्षम हो सके।

निबंध प्रतियोगिता गोष्ठी के उपरांत छात्र-छात्राओं ने निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसका मुख्य विषय नशे से होने वाले नुकसान था। गोष्ठी एवं निबंध प्रतियोगिता के उपरांत प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण भी छात्र-छात्राओं को दिखाया गया। इस दौरान प्राचार्य डॉ. ओंमकार सिंह, डॉ. शालिनी यादव, प्रदीप कुमार, योगेश कुमार, सुनील कुमार सहित छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

भाजपा सकरौली मंडल सकरौली की मासिक बैठक में बूथ सशक्तिकरण पर जोर

जलेसर, हिन्दुस्तान संवाद। भारतीय जनता पार्टी मंडल सकरौली की मासिक बैठक हुई। बैठक का ग्राम पंचायत कोसमा में किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि विधायक संजीव दिवाकर, अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष संजय कुशवाहा ने की

बैठक में विधायक दिवाकर ने कहा कि संगठन का मुख्य उद्देश्य बूथ सशक्तिकरण एवं पार्टी द्वारा दिए गए कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य प्रमुख है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुझारू मेहनती और ईमानदारी से कार्य करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं की मेहनत के चलते ही केंद्र, प्रदेश के 21 राज्यों में भाजपा की सरकार चल रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आवाहन किया कि अति शीघ्र प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। कार्यकर्ता बूथ और सेक्टर पन्ना प्रमुख पर पूर्ण कार्य कर ले। ताकि आने वाले समय में असुविधा से बचा जा सके। इस दौरान विधायक संजीव… दिवाकर सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी मौजूद रहे।

विद्युत विभाग की लापरवाही से नहीं बदले जा रहे फुके हुए पांच ट्रांसफार्मर

जलेसर, हिन्दुस्तान संवाद। विद्युत उप खंड जलेसर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में पांच ट्रांसफार्मर फुके पड़े हैं। तमाम प्रयासों के उपरांत भी ट्रांसफार्मर बदले न जाने से ग्रामीणों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ऊर्जा मंत्री के निर्देश के उपरांत भी ट्रांसफार्मर न बदले जाने से ग्रामीणों में तीव्र रोष व्याप्त है।

ग्रामीणों के अनुसार नगला श्रीकृष्णा में 25 केवीए के तीन ट्रांसफार्मर तथा बिरनी विद्युत उपकेंद्र के नगला दयाराम में दो ट्रांसफार्मर फुके पड़े हैं। शिकायत किए जाने के उपरांत भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने चेतावनी दी है। दो दिवस के अंदर ट्रांसफार्मर न बदले गए तो विद्युत स्टेशन पर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।