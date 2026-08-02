Etah News: जीटी रोड स्थित भाजपा कार्यालय के सामने मिला युवक का शव

Etah News: एटा, जीटी रोड स्थित भाजपा कार्यालय के सामने रविवार दोपहर एक खंडहर में युवक का शव पड़ा मिला। युवक के सिर से खून बह रहा था, जिससे प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। रविवार दोपहर राहगीरों ने खंडहर में एक युवक का शव पड़ा देखा। पास जाकर देखने पर उसके सिर से खून निकलता दिखाई दिया। इसके बाद आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की तथा शव की पहचान कराने का प्रयास शुरू किया। युवक की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है, हालांकि शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। युवक के सिर में चोट लगी हुई है और मौके पर काफी खून फैला हुआ था। स्थानीय लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं। वहीं पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि युवक वहां कैसे पहुंचा और उसके साथ क्या हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। फिलहाल कोतवाली देहात पुलिस मृतक की पहचान कराने में जुटी हुई है।