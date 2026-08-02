Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Etah News: जीटी रोड स्थित भाजपा कार्यालय के सामने मिला युवक का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
Follow us on Google News
share

Etah News: एटा में भाजपा कार्यालय के सामने एक खंडहर में एक युवक का शव मिला है। युवक के सिर से खून बह रहा था, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की है और शव की पहचान कराने का प्रयास कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

Etah News: जीटी रोड स्थित भाजपा कार्यालय के सामने मिला युवक का शव

Etah News: एटा, जीटी रोड स्थित भाजपा कार्यालय के सामने रविवार दोपहर एक खंडहर में युवक का शव पड़ा मिला। युवक के सिर से खून बह रहा था, जिससे प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। रविवार दोपहर राहगीरों ने खंडहर में एक युवक का शव पड़ा देखा। पास जाकर देखने पर उसके सिर से खून निकलता दिखाई दिया। इसके बाद आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की तथा शव की पहचान कराने का प्रयास शुरू किया। युवक की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है, हालांकि शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। युवक के सिर में चोट लगी हुई है और मौके पर काफी खून फैला हुआ था। स्थानीय लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं। वहीं पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि युवक वहां कैसे पहुंचा और उसके साथ क्या हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। फिलहाल कोतवाली देहात पुलिस मृतक की पहचान कराने में जुटी हुई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Etah News Etah Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।