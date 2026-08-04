Etah News: शिकायत पर पहुंची अलीगंज पुलिस की गाड़ी तोड़ी, पथराव कर भागा
Etah News: डायल-112 पुलिस की टीम मारपीट की शिकायत पर गांव टपुआ पहुंची। युवक प्रशांत ने पुलिस पर डंडा से हमला किया और उनके वाहन को नुकसान पहुँचाया। आरोपी ने पुलिसकर्मियों पर पथराव करते हुए जान से मारने की धमकी दी और भाग निकला। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
Etah News: मारपीट की शिकायत पर पहुंची डायल-112 पुलिस पर युवक ने हमला कर दिया। गाड़ी को तोड़ दिया। पत्थर फेंकने लगा और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। मामले में दरोगा ने आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। डायल-112 पर तैनात दरोगा शेर सिंह ने थाना अलीगंज में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि रविवार रात को सूचना मिली थी। पीड़ित पीयूष ने बताया था कि गांव टपुआ में बड़ा भाई प्रशांत परेशान कर रहा है। जानकारी मिलते ही डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देख आरोपी प्रशांत गाली-गलौज करने लगा। पुलिस कुछ समझ पाती। आरोपी डंडा निकाल लाया और गाड़ी पर हमला कर दिया।
गाड़ी तोड़ दी।पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया। आरोपी ने पथराव शुरु कर दिया। इसमें पुलिसकर्मी बच गए और आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। विवाद ज्यादा न बढ़े इसे लेकर थाना से पुलिस फोर्स बुलाया गया। आरोपी को तलाश किया। आरोपी पकड़ में नहीं आ सका। अलीगंज पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी है। सीओ राजेश सिंह का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी को तलाश किया जा रहा है।
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