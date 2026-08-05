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Etah News: इंस्टाग्राम पर लगाई स्टोरी, प्रधान जी गली कब बनवाओंगे, पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: गांव ससुतिया जगदीश में एक युवक आकाश को इंस्टाग्राम पर 'प्रधान जी गली बनवाओ' के पोस्ट के कारण कुछ लोगों ने बाइक से उठाकर नर्सरी में ले जाकर पीटा। पुलिस ने युवक को बचाया। आकाश ने प्रधान समेत पांच लोगों के खिलाफ अलीगंज कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Etah News: इंस्टाग्राम पर लगाई स्टोरी, प्रधान जी गली कब बनवाओंगे, पीटा

Etah News: गांव ससुतिया जगदीश में एक युवक को इंस्टाग्राम पर प्रधान जी गली बनवाओ की स्टोरी लगाना भारी पड़ गया। आरोप है कि कुछ लोग बाइक पर बैठाकर उठाकर ले गए और नर्सरी में ले जाकर लाठी डंडों से पीटा। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद युवक चंगुल से छूटा है। पीड़ित ने अलीगंज कोतवाली पहुंच कर प्रधान सहित पांच के विरुद्ध लिखिए शिकायत की है। गांव ससुतिया जगदीश निवासी आकाश पुत्र सुल्तान ई-रिक्शा चलाता है। बुधवार सुबह आठ बजे वह कायमगंज रोड की ओर से अलीगंज कस्बा बाजार ई रिक्शा लेकर आ रहा था। आरोप है कि कुछ लोगों ने ई रिक्शा घेर लिया और पीड़ित पर हमला कर दिया।

इतना ही नहीं बाइक पर बैठाकर ले गए। आरोप है कि प्रधान, साथियों ने हमला किया है। घायल आकाश ने बताया को पुराना विवाद चल है साथ ही उन्होंने कुछ दिन इंस्टाग्राम पर प्रधान जी गली बनवाओ स्टोरी लगाई थी तभी से ये लोग रंजिश मानने लगे। आरोप लगाया है कि नर्सरी में ले जाकर भी पीटा है। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद युवक चंगुल से छूटा है और थाना पहुंचा है। मामले में प्रधान, अन्य के विरूद्ध तहरीर दी है। अलीगंज पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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