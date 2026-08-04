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Etah News: दहेज की मांग पूरी न होने पर पंचायत में पति ने दिया तीन तलाक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने विवाहिता को पंचायत में तीन तलाक दे दिया। पीड़िता ने पति और ससुरालीजनों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना मारहरा की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Etah News: दहेज की मांग पूरी न होने पर पंचायत में पति ने दिया तीन तलाक

Etah News: दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को पंचायत के दौरान पति ने तलाक दे दिया। इसके बाद पीड़िता ने पति सहित अन्य ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न। तलाक देने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना मारहरा के एक मोहल्ला निवासी पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि शादी के बाद से ही आरोपी पति सलमान उर्फ असलम पुत्र इकरार निवासी सासनी निकट बिजली घर हाथरस सहित पांच ससुरालीजनों ने दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते रहे है। मायकेवालों ने मांग पूरी करने में असमर्थता जताई, तो ससुरालीजनों ने उत्पीड़न शुरु कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि मामला सुलझाने को लेकर पंचायत हुई।पंचायत

में आरोपी सलमान उर्फ असलम के परिजनों ने पंचायत में उससे तीन तलाक देने की बात कही। इसके बाद पति सलमान उर्फ असलम ने उसके सामने तीन बार यह कहते हुए तलाक दे दिया। मामले में पीड़िता ने आरोपी पति, ससुरालीजनों पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। मारहरा पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच कर तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी

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