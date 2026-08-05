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Etah News: धूप-छांव और बारिश की मिचौली में बीता बुधवार, उमस भरी गर्मी से रहे बेहाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: बुधवार को मौसम में लगातार बदलाव देखा गया, जिसमें बारिश, धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया। ठंडी हवाओं की कमी के कारण गर्मी बढ़ गई और कूलर और पंखे भी बेअसर रहे। इसके परिणामस्वरूप, मरीजों की संख्या एटा मेडिकल कॉलेज और क्लीनिकों में बढ़ गई, जिसमें तेज बुखार, सर्दी-खांसी और त्वचा संक्रमण शामिल हैं।

Etah News: धूप-छांव और बारिश की मिचौली में बीता बुधवार, उमस भरी गर्मी से रहे बेहाल

Etah News: बुधवार को शहर समेत आसपास के इलाकों में मौसम के कई रंग देखने को मिले। दिनभर बादल, चटक धूप और तेज बारिश के बीच प्रतिस्पर्धा चलती रही। कभी आसमान में काले बादलों के साथ झमाझम बारिश शुरू हो जाती, तो कुछ ही पलों में तीखी धूप निकल आती। बारिश के बाद निकली तेज धूप के कारण वातावरण में अत्यधिक ह्यूमिडिटी हो गई। उसके के कारण स्थिति बिल्कुल विपरीत बनी रही। ठंडी हवाएं न चलने और उमस का ग्राफ चढ़ने से लोगों के पसीने छूटते रहे। घरों, प्रतिष्ठानों और कार्यालयों में चल रहे कूलर और पंखे भी इस चिपचिपी गर्मी के आगे पूरी तरह बेअसर साबित हुए।

राहगीरों और बाजार आने वाले लोगों को गर्मी से बचने के लिए ठंडे पेयों का सहारा लेना पड़ा।वहीं बारिश और धूप के कारण बाजारों, गली मोहल्लों और फुटपाथों पर दिनभर दलदल, जलभराव की समस्या बनी रही। जबकि मुख्य मार्गों पर धूप के गुबार भी बने रहे। वहीं मौसम में हो रहे अचानक उतार-चढ़ाव का सबसे बुरा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। बुधवार को एटा मेडिकल कॉलेज समेत निजी क्लीनिकों में मरीजों की भीड़ देखी गई। सीएमएस डॉ. एस चंद्रा के अनुसार इस समय ओपीडी में आने वाले अधिकांश मरीज तेज बुखार, सर्दी-खांसी, बदन दर्द, उल्टी-दस्त और त्वचा में इन्फेक्शन, आईफ्लू की समस्या से पीड़ित हैं।

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