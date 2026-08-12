Etah News: दो घंटे जमीन पर लेटी रही बुखार रोगी, पति-बेटा लगे रहे लाइन में

Etah News: कासगंज के पटियाली तहसील के गांव भैसरासी की महिला सोना, वायरल फीवर से पीड़ित, पर्चा न बनने के कारण दो घंटे तक जमीन पर लेटी रही। उसके पति और पुत्र ने पर्चा बनाने की कोशिश की पर भीड़ के कारण देरी हुई। मंगलवार को मेडिकल कॉलेज में 2752 लोगों ने पर्चा बनवाया।

Etah News: कासगंज जनपद की तहसील पटियाली क्षेत्र के गांव भैसरासी की वायरल फीवर रोगी महिला सोना पर्चा न बन पाने के कारण दो घंटे तक जमीन पर लेटी रही। पर्चा बनवाने के लिए उसका पुत्र लाइन में लगा हुआ था। महिला का पति भी पर्चा बनवाने के लिए बेटे के साथ प्रयास कर रहा था। इसके बाद भी दोपहर 12 बजे तक पर्चा नहीं बन सका। परेशान पति बार-बार कभी पत्नी के पास तो कभी बेटा के साथ लाइन में चक्कर लगाता रहा। मंगलवार को मेडिकल कालेज में मौजूद भैसरासी निवासी जयलाल ने बताया कि उसकी पत्नी 45 वर्षीय सोना को पांच दिन से बुखार आ रहा है। उसको उल्टी भी होने लगी है। पटियाली में डाक्टर से इलाज कराया। कोई फायदा नहीं हुआ। मंगलवार की सुबह आठ बजे वह मेडिकल कालेज एटा में उपचार कराने के लिए घर से निकला है। करीब दस बजे वह यहां आ गया। तभी से उसका पुत्र गुड्डू पर्चा बनवाने की लाइन में लगा हुआ है। भीड़ अधिक होने के कारण दोपहर तक वह आधी लाइन में पहुंच सका। जयलाल कभी बुखार-उल्टी से परेशान पत्नी के पास आ जाते। कभी पर्चा बनवाने की लाइन में लगे बेटा गुडडू से कितनी देर और लगेगी। इस बारे में पूछने चले जाते है। पर्चा बनने के बाद ही डाक्टर साहब देखेंगे। इसलिए परेशान पत्नी को उन्होंने यहां लिटा लिया है। एक बजे के बाद उसका पर्चा बन पाया है।

सात घंटे में 2752 लोगों ने बनवाये रोगी पर्चा मेडिकल कालेज में सुबह आठ बजे लेकर दोपहर दो बजे तक सात घंटे में मेडिकल कालेज पहुंचकर 2752 लोगों ने रोगी पर्चा बनवाया। एक साथ बड़ी तादात में भीड़ उमड़ने के कारण सुबह से दोपहर तक रोगी पर्चा बनवाने की लाइन लगी रही। भीषण गर्मी में रोगी पर्चा बनवाने को लाइन में लगे महिला-पुरुष रोगी, तीमारदार काफी परेशान देखे गये। इसके बाद भी वह उपचार कराने के लिए रोगी पर्चा बनवाने के लिए मशक्कत करते देखे गये। रोगी पर्चा बनवाने के लिए छह खिडकी संचालित की जा रही है। जहां रोगी पर्चा बनाये जाने के साथ जांच के लिए बिलिंग का कार्य कराया जा रहा है।

मेडिसिन ओपीडी में 792 में से 500 वायरल फीवर रोगी मंगलवार को मेडिकल कालेज में चार कक्षों में संचालित हो रही मेडिसिन ओपीडी में मरीजों की खासी भीड़ रही। ओपीडी में मौजूद चिकित्सकों ने 792 आने वाले मरीजों को जांच कराकर उपचार को परामर्श दिया है। ओपीडी में पहुंचने वाले 792 रोगियों में से लगभग 500 वायरल फीवर से ग्रसित पहुंचे। जिनकी चिकित्सक के परामर्श से डेंगू, मलेरिया, टायफाइड की जांच की गई। जांच रिपोर्ट आने पर चिकित्सक ने मरीजों को उपचार के लिए परामर्श दिया।

मेडिसिन-बालरोग वार्ड में अधिकांश वायरल फीवर रोगी मेडिकल कालेज में पांचवे फ्लोर संचालित मेडिसिन और बालरोग वार्ड में भर्ती मरीजों में से अधिकांश वायरल फीवर से ग्रसित शामिल रहे। मंगलवार को मेडिसिन वार्ड में लगभग 50 और बालरोग वार्ड में 32 बीमार बच्चे उपचार के लिए भर्ती कराये गये। जहां पर चिकित्सक ने जांच रिपोर्ट के आधार पर बच्चों को उपचार दिलाया गया है।