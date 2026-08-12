Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Etah News: दो घंटे जमीन पर लेटी रही बुखार रोगी, पति-बेटा लगे रहे लाइन में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
Follow us on Google News
share

Etah News: कासगंज के पटियाली तहसील के गांव भैसरासी की महिला सोना, वायरल फीवर से पीड़ित, पर्चा न बनने के कारण दो घंटे तक जमीन पर लेटी रही। उसके पति और पुत्र ने पर्चा बनाने की कोशिश की पर भीड़ के कारण देरी हुई। मंगलवार को मेडिकल कॉलेज में 2752 लोगों ने पर्चा बनवाया।

Etah News: दो घंटे जमीन पर लेटी रही बुखार रोगी, पति-बेटा लगे रहे लाइन में

Etah News: कासगंज जनपद की तहसील पटियाली क्षेत्र के गांव भैसरासी की वायरल फीवर रोगी महिला सोना पर्चा न बन पाने के कारण दो घंटे तक जमीन पर लेटी रही। पर्चा बनवाने के लिए उसका पुत्र लाइन में लगा हुआ था। महिला का पति भी पर्चा बनवाने के लिए बेटे के साथ प्रयास कर रहा था। इसके बाद भी दोपहर 12 बजे तक पर्चा नहीं बन सका। परेशान पति बार-बार कभी पत्नी के पास तो कभी बेटा के साथ लाइन में चक्कर लगाता रहा। मंगलवार को मेडिकल कालेज में मौजूद भैसरासी निवासी जयलाल ने बताया कि उसकी पत्नी 45 वर्षीय सोना को पांच दिन से बुखार आ रहा है। उसको उल्टी भी होने लगी है। पटियाली में डाक्टर से इलाज कराया। कोई फायदा नहीं हुआ। मंगलवार की सुबह आठ बजे वह मेडिकल कालेज एटा में उपचार कराने के लिए घर से निकला है। करीब दस बजे वह यहां आ गया। तभी से उसका पुत्र गुड्डू पर्चा बनवाने की लाइन में लगा हुआ है। भीड़ अधिक होने के कारण दोपहर तक वह आधी लाइन में पहुंच सका। जयलाल कभी बुखार-उल्टी से परेशान पत्नी के पास आ जाते। कभी पर्चा बनवाने की लाइन में लगे बेटा गुडडू से कितनी देर और लगेगी। इस बारे में पूछने चले जाते है। पर्चा बनने के बाद ही डाक्टर साहब देखेंगे। इसलिए परेशान पत्नी को उन्होंने यहां लिटा लिया है। एक बजे के बाद उसका पर्चा बन पाया है।

ये भी पढ़ें:Farrukhabad Kannauj News: अस्पताल में पर्चा बनवाने को लेकर हंगामा , नोकझोंक

सात घंटे में 2752 लोगों ने बनवाये रोगी पर्चा

मेडिकल कालेज में सुबह आठ बजे लेकर दोपहर दो बजे तक सात घंटे में मेडिकल कालेज पहुंचकर 2752 लोगों ने रोगी पर्चा बनवाया। एक साथ बड़ी तादात में भीड़ उमड़ने के कारण सुबह से दोपहर तक रोगी पर्चा बनवाने की लाइन लगी रही। भीषण गर्मी में रोगी पर्चा बनवाने को लाइन में लगे महिला-पुरुष रोगी, तीमारदार काफी परेशान देखे गये। इसके बाद भी वह उपचार कराने के लिए रोगी पर्चा बनवाने के लिए मशक्कत करते देखे गये। रोगी पर्चा बनवाने के लिए छह खिडकी संचालित की जा रही है। जहां रोगी पर्चा बनाये जाने के साथ जांच के लिए बिलिंग का कार्य कराया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:Lucknow News: सर्वर ने दूसरे दिन भी रुलाया मरीज घंटों कतार में बिलखते रहे

मेडिसिन ओपीडी में 792 में से 500 वायरल फीवर रोगी

मंगलवार को मेडिकल कालेज में चार कक्षों में संचालित हो रही मेडिसिन ओपीडी में मरीजों की खासी भीड़ रही। ओपीडी में मौजूद चिकित्सकों ने 792 आने वाले मरीजों को जांच कराकर उपचार को परामर्श दिया है। ओपीडी में पहुंचने वाले 792 रोगियों में से लगभग 500 वायरल फीवर से ग्रसित पहुंचे। जिनकी चिकित्सक के परामर्श से डेंगू, मलेरिया, टायफाइड की जांच की गई। जांच रिपोर्ट आने पर चिकित्सक ने मरीजों को उपचार के लिए परामर्श दिया।

मेडिसिन-बालरोग वार्ड में अधिकांश वायरल फीवर रोगी

मेडिकल कालेज में पांचवे फ्लोर संचालित मेडिसिन और बालरोग वार्ड में भर्ती मरीजों में से अधिकांश वायरल फीवर से ग्रसित शामिल रहे। मंगलवार को मेडिसिन वार्ड में लगभग 50 और बालरोग वार्ड में 32 बीमार बच्चे उपचार के लिए भर्ती कराये गये। जहां पर चिकित्सक ने जांच रिपोर्ट के आधार पर बच्चों को उपचार दिलाया गया है।

पूछे जाने वाले प्रश्न

कितने लोगों ने मेडिकल कॉलेज में सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक रोगी पर्चा बनवाया?
मेडिकल कॉलेज में सुबह आठ बजे लेकर दोपहर दो बजे तक सात घंटे में 2752 लोगों ने रोगी पर्चा बनवाया।
ये भी पढ़ें:Bahraich News: अस्पतालों में मरीजों की भरमार, घंटों इंतजार के बाद इलाज
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Viral Fever Medical College Etah News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।