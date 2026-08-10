Etah News: एटा में विभिन्न प्रकार की हिंसक घटनाओं की रिपोर्ट की गई है। गुटका मांगने पर कदीर खां ने शिकायत की, जबकि एक महिला ने अपने पति और ससुरालियों के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत की। किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की भी घटना सामने आई है। पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है।

Etah News: गुटका के रुपये मांगने पर किया हमला

महिला का किया उत्पीडन, मारने की धमकी एटा। थाना जलेसर के गांव मकसूदपुर निवासी कदीर खां ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि कुछ दिन पहले गांव के ही आरोपी लियाकत ने दुकान से गुटका तोड़ दिया। रुपये मांगने पर आरोपी ने धमकी देते हुए पिटाई कर दी। जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने जांच शुरु कर दी है।

एटा। थाना राजा का रामपुर के एक गांव निवासी पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि पति प्रियांशु निवासी भगवानपुर सहित चार ससुरालीजनों ने परेशान किया। आरोप है कि पिटाई कर दी और जान से मारने की धमकी दी है। थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले गए एटा। थाना राजा का रामपुर के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि कुछ दिन पहले आरोपी रेनू निवासी नगला मोहन का भांजा बरोलिया कुरावली मैनपुरी साथी के साथ मिलकर बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने तलाश शुरु कर दी है।

रास्ते में घेरकर किया हमला एटा। थाना अलीगंज के गांव नगला जैत निवासी मयंक ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि सात अगस्त को गांव के ही आरोपी आकाश सहित तीन आरोपियों ने मिलकर रास्ते में घेर लिया और पीड़ित पर हमला कर घायल कर दिया। जान से मारने की धमकी दी है।

फर्जी दस्तावेज लगाकर खाता खुलवाया एटा। कोतवाली जलेसर के एक गांव निवासी पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि एक आरोपी ने धोखाधड़ी कर दस्तावेज लगाकर खाता खुलवा दिया और खाता खुलवाकर खाते में लेन-देन किया। जानकारी होने के बाद पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु कर दीहै।