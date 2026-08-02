Etah News: हत्या के बाद घर के बाहर फेंक गए थे शव को

Etah News: एटा में कई अपराधों की रिपोर्ट दर्ज की गई है। एक व्यक्ति ने भाई की हत्या का आरोप लगाया है, जबकि एक महिला ने छेड़खानी और हमले की शिकायत की है। अन्य घटनाओं में बाइक चोरी और युवा की अपहरण की कोशिश शामिल हैं। पुलिस जांच शुरू कर चुकी है।

Etah News: एटा। कोतवाली देहात के गांव नगला फरीद निवासी प्रदीप ने कोर्ट के आदेश से रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 11 मई को गांव के ही आरोपी सुरेश चार अन्य साथियों की मदद से भाई भानु को अपने साथ ले गए थे और शाम होने पर घर के बाहर फेंककर भाग गए थे। जिसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया था। आरोप है कि भाई की हत्या हुई है। पुलिस ने जांच शुरु कर दी है।

हमला और छेड़खानी एटा। कोतवाली देहात के एक गांव निवासी पीड़िता ने कोर्ट के आदेश से रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 11 जून को आरोपी रंजीत निवासी गाजीपुर पहोर सहित पांच आरोपियों ने घर में घुसकर हमला किया। बेटी का हाथ तोड़ दिया। पीड़िता के साथ छेड़खानी की। जान से मारने की धमकी दी है।

बाइक चोरी मेडिकल कॉलेज के बाहर से बाइक चोरी

एटा। कोतवाली नगर के वनगांव निवासी जितेन्द्र वर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 10 जुलाई को दवाई लेने मेडिकल कॉलेज आए थे वही से चोर बाइक चोरी कर ले गए। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरु कर दी है。

बंदर पर हमला एटा। थाना राजा का रामपुर के गांव रायपुर निवासी विनोद ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि एक अगस्त को मोहल्ला मालियान देवी मंदिर के पास रुखसाद निवासी मोहल्ला कछपुरा दुकान करता है इसकी दुकान से नमकीन की पैकिट तोड़ दी। आरोपी ने पत्थर फेंककर दिया। पत्थर घायल हो गया। पीड़ित के साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी है।

युवक पर हमला एटा। थाना नयागांव के गांव खरसुलिया निवासी ह्रदेश ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 31 जुलाई को गांव के आरोपी देवेश सहित तीन लोगों ने मिलकर हमला कर घायल कर दिया। जान से मारने की धमकी दी है।

घर में घुसकर हमला एटा। थाना जैथरा के गांव नगला प्रेमी निवासी भूरे सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 14 जुलाई को गांव के कश्मीर सिंह सहित पांच आरोपियों ने मिलकर घर में घुसकर हमला कर घायल कर दिया। जान से मारने की धमकी दी है।

जेवरात की चोरी एटा। थाना जलेसर के गांव नारऊ निवासी बृजेश ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 14 मई को अनुज ने भतीजे के सामने जेवरात लिए थे। मांगने पर वापस नहीं कर रहे है। जान से मारने की धमकी दे रहे है। पुलिस ने जांच शुरु कर दी है।

युवती का अपहरण एटा। थाना निधौलीकलां के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 31 जुलाई को आरोपी विकास निवासी ककराला निधौलीकलां बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने युवती की तलाश शुरु कर दी है।

धोखाधड़ी एटा। थाना मलावन के गांव लालडुडवारा निवासी राजन सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि आरोपी सोमवीर निवासी लालडुडवारा ने पिकअप गाड़ी दिलाने के नाम पर पांच लाख 80 हजार रुपये ले लिए और गाड़ी अपने नाम पर करा ली है। पुलिस ने जांच शुरु कर दी है।