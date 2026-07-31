Etah News: जिन्हरा में छह दिन से फुंका पड़ा ट्रांसफार्मर, ग्रामीणों में भारी आक्रोश
Etah News: जिन्हरा गांव में पिछले छह दिनों से ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण बिजली की आपूर्ति ठप है। भीषण गर्मी में ग्रामीणों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली न मिलने से पेयजल आपूर्ति और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया तो वे प्रदर्शन करेंगे।
Etah News: क्षेत्र के गांव जिन्हरा में पिछले छह दिनों से ट्रांसफार्मर फुंका होने के कारण पूरे गांव की विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी है। भीषण गर्मी और उमस के बीच ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली न होने से पेयजल आपूर्ति, बच्चों की पढ़ाई तथा घरेलू कार्य भी प्रभावित हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को ट्रांसफार्मर बदलने की सूचना दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे लोगों में विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया तो वह बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।
आक्रोश व्यक्त करने वालों में मुख्य रूप से रविंद्र राजोरिया, दिनेश यादव, अतर सिंह, गोपाल कृष्ण, संजू यादव, योगेश यादव, शंकर गौतम, राधेश्याम लाल निराला, रामवीर सिंह, किशन लाल मौर्य, हृदय यादव, मुन्नालाल महेश्वरी, रघुवीर सिंह चौहान, शेषभन महेश्वरी, शिव शंकर शर्मा, संतोष मौर्य, उधर आदि ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया तो वह प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। वहीं बिजलीघर जेई का का कहना है कि नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध होते ही लगाया जाएगा और बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।