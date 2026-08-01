Etah News: जिन्हरा में छह दिन से फुंका पड़ा ट्रांसफार्मर, ग्रामीणों में भारी आक्रोश

Etah News: क्षेत्र के गांव जिन्हरा में पिछले छह दिनों से ट्रांसफार्मर फुंका होने के कारण पूरे गांव की विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी है। भीषण गर्मी और उमस के बीच ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली न होने से पेयजल आपूर्ति, बच्चों की पढ़ाई तथा घरेलू कार्य भी प्रभावित हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को ट्रांसफार्मर बदलने की सूचना दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे लोगों में विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया तो वह बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।