Etah News: बेकाबू वाहन ने बिजली के दो पोल तोड़े, 100 मीटर विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त
Etah News: मोहल्ला कांशीराम में मंगलवार रात एक वाहन ने विद्युत पोल में टक्कर मारी, जिससे दो पोल टूट गए और लगभग 100 मीटर की विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो गई है। जेई अतर सिंह और अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रहे हैं और बिजली की आपूर्ति को जल्द सामान्य करने का प्रयास कर रहे हैं।
Etah News: मोहल्ला कांशीराम स्थित रामशाला स्कूल के पास मंगलवार रात को वाहन ने सड़क किनारे लगे विद्युत पोल में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दो एलटी (लो टेंशन) लाइन के पोल टूट गए और करीब 100 मीटर विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो गई। जेई अतर सिंह लाइनमैनों एवं अन्य कर्मचारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सुरक्षा की दृष्टि से क्षतिग्रस्त पोल को सड़क किनारे कराया। इसके बाद टूटी हुई विद्युत लाइन का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन शुरू किया गया। अलीगंज विद्युत उपखंड के एसडीओ अतुल कुमार ने बताया कि वाहन की टक्कर से दो एलटी लाइन के पोल टूट गए हैं तथा करीब 100 मीटर विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त हुई है।
मौके पर जेई अतर सिंह विभागीय कर्मचारियों के साथ मौजूद हैं और नुकसान का विस्तृत आकलन कराया जा रहा है। जांच के बाद अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बताया कि क्षतिग्रस्त पोल और लाइन को बदलने का कार्य शुरू कर दिया गया है तथा जल्द से जल्द विद्युत आपूर्ति सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है।
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