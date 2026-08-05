Etah News: जलेसर में वैश्य एकता परिषद ने ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों को सम्मानित
Etah News: वैश्य एकता परिषद द्वारा ब्राह्मण समाज महासभा के नए पदाधिकरियों को सम्मानित किया गया। अध्यक्ष अजय कुमार उपाध्याय और सचिव हरीश वार्ष्णेय ने इसे स्वस्थ परंपरा बताया। सम्मानित होने वालों में अध्यक्ष डॉक्टर अजय, महामंत्री निशांत पाठक, और अन्य प्रमुख सदस्य शामिल हैं।
Etah News: वैश्य एकता परिषद की ओर से ब्राह्मण समाज महासभा के नवनिर्वाचित पदाधिकारीयों को सम्मानित किया। ब्राह्मण महा समाज महासभा के अध्यक्ष अजय कुमार उपाध्याय एवं वैश्य एकता परिषद प्रदेश सचिव हरीश वार्ष्णेय का कहना है कि यह एक स्वस्थ परंपरा है। सम्मानित होने वालों में अध्यक्ष डॉक्टर अजय, महामंत्री निशांत पाठक एडवोकेट, कोषाध्यक्ष रामकुमार गौतम, उपाध्यक्ष अजय मोहन शर्मा, कमलेश सारस्वत एडवोकेट, अरविंद शर्मा, शिवकुमार पचौरी, संतोष चतुर्वेदी, धर्मेंद्र पाठक, उप मंत्री प्रमोद उपाध्याय, लेखा निरीक्षक सुनीत मोहन शर्मा, मीडिया प्रभारी सुरजीत शर्मा, संगठन मंत्री राहुल मिश्रा, रमन गौतम, भरत भारद्वाज के साथ-साथ राजवीर गौतम, अखिलेश उपाध्याय, डॉ. रामबाबू उपाध्याय, धर्मेंद्र तिवारी, श्याम बिहारी तिवारी, आशीष पंडित के नाम शामिल है।
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