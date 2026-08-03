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Etah News: 31 अगस्त तक विद्युत बिल संशोधन और समाधान योजना लागू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: यूपीपीसीएल के निर्देश पर डीवीवीएनएल ने विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बिल संशोधन एवं समाधान योजना लागू की है। यह योजना 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी, जिसमें उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1912 के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। विशेष कैंपों में अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं।

Etah News: 31 अगस्त तक विद्युत बिल संशोधन और समाधान योजना लागू

Etah News: यूपीपीसीएल के निर्देश डीवीवीएनएल ने जिले के विद्युत उपभोक्ताओं के आईडीएम, आरडीएफ, सीडीएफ एवं अन्य श्रेणी के खराब बिलों को संशोधित कराने के लिए विद्युत बिल संशोधन एवं समाधान योजना लागू की है। बिल संशोधन समाधान योजना एक अगस्त से होकर 31 अगस्त तक चलेगी। इसमें सभी उपभोक्ता अपने बिलों को संशोधित करा सकते हैं। बिल संशोधन कराने के लिए उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1912 कॉल के माध्यम से व्हाट्सप्प एवं चैटबोट के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ताओं को बिल संशोधित कराने की सुविधा विशेष कैंप लगाकर प्रदान की जा रही है। जिसका लाभ सभी उपभोक्ता उठा सकते हैं।

कैंपों में विद्युत भार बढ़ाने, नामांतरण, विद्या परिवर्तन, मोबाइल नंबर संशोधन, खराब मीटर को बदलने की सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। अतः विद्युत वितरण मंडल एसई सुभाष चंद्रा ने विद्युत उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि बिजली से सम्बंधित किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर उक़्त माध्यमों से अपनी शिकायत दर्ज कराकर, समस्या का समाधान करा सकते हैं।

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