Etah News: पदमश्री वैद्य बालेन्दु प्रकाश को दी श्रद्धांजलि
Etah News: एटा नगर में आर्य समाज मंदिर में पदमश्री वैद्य बालेन्दु प्रकाश को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष वैद्य रामेन्द्र प्रताप सिंह, महामंत्री डा. सुशील कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।
Etah News: एटा, नगर के आर्य समाज मंदिर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। जिसमें पदमश्री वैद्य बालेन्दु प्रकाश को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में अध्यक्ष वैद्य रामेन्द्र प्रताप सिंह, महामंत्री डा. सुशील कुमार, कोषाध्यक्ष दुष्यंत यादव, मंत्री गौरव यादव, पूर्व चेयरमैन राकेश गांधी, डा. महेन्द्र कुमार वार्ष्णेय, डा. रविन्द्र प्रताप सिंह, डा. ललित यादव, डा. गौरव पाराशर, डा.अजय यादव, डा.सचिन चौहान, डा. निष्कर्ष कुमार, डा. राकेश कुमार योगी, रामअवतार आर्य शामिल रहे।
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