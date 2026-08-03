Etah News: मिरहची में धमाके के साथ फुंका ट्रांसफार्मर
Etah News: रविवार रात मिरहची के मुख्य चौराहे पर 400 केबी ट्रांसफार्मर ओवरलोड के कारण धमाके से फट गया। इसके चलते कस्बे के आधे हिस्से और आसपास की बस्तियों में लगभग 12 घंटे तक बिजली गुल रही। गर्मी और उमस के बीच लोगों को रात बिताने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। उपभोक्ताओं ने हंगामा किया।
Etah News: रविवार देररात मिरहची के मुख्य चौराहे पर लगा 400 केबी का मुख्य ट्रांसफार्मर ओवरलोड की वजह से धमाके के साथ फुंक गया। इसके चलते कस्बे के आधे हिस्से और आसपास की कई बस्तियों में लगभग 12 घंटे तक बिजली गुल रही। सोमवार देररात सात बजे तक ट्रॉली ट्रांसफार्मर लगाकर भी अस्थायी रूप से सप्लाई बहाल नहीं हो सकी। रविवार रात करीब 10 बजे की है। चौराहे पर स्थित ट्रांसफार्मर से अचानक तेज आवाज के साथ फूंक गया। सूचना मिलने पर लाइनमैनों ने किसी तरह सप्लाई कटवाई। इस हादसे के कारण मिरहची चौराहा, कासगंज रोड, अचलपुर रोड और आसपास के कई इलाके पूरी तरह अंधेरे में डूब गए।
भीषण गर्मी और उमस में लोग रात भर सोने के लिए तरसते रहे। देररात तक इनवर्टर भी बंद हो गए। इससे सबसे ज्यादा परेशानी छोटे बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को झेलनी पड़ी। बिजली न आने पर आक्रोशित उपभोक्ताओं ने मौके पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। जेई कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। आनन-फानन में ट्रॉली ट्रांसफार्मर मंगवाकर करीब 12 घंटे के बाद भी कस्बा की सप्लाई चालू नहीं हो पाई।
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