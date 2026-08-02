Etah News: जिला एटा से श्रीप्रकाशचंद को विदाई, अंकुर सागर का हुआ स्वागत
Etah News: एटा के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता श्रीप्रकाश चंद का स्थानान्तरण प्रयागराज किया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें विदाई दी। उनके कार्यकाल में कई विकास कार्य हुए और नई योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हुआ। नए अधिशासी अभियंता अंकुर सागर का भी स्वागत किया गया।
Etah News: एटा, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग अधिशासी अभियंता श्रीप्रकाश चंद का स्थानान्तरण प्रयागराज को हो गया है। स्थानांतरण होने पर विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों ने विदाई दी है। उनके स्थान पर अंकुर सागर ने अधिशासी अभियंता का कार्यभार ग्रहण किया है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि अधिशाषी अभियंता श्रीप्रकाश चंद में कार्यकाल में हुए विकास कार्यों और जनहितकारी योजनाओं के लिए सदैव याद किया जाएगा। उनके नेतृत्व में जिले में अनेक नवीन निर्माण कार्य सम्पन्न हुए। कई राजकीय नलकूपों के जीर्णोद्धार एवं पुनरोद्धार की परियोजनाओं को तैयार कर सफलतापूर्वक क्रियान्वित कराया गया। दो महत्त्वपूर्ण लिफ्ट कैनाल परियोजनाओं की भी नींव रखी गई।
विदाई समारोह में फूलमाला पहनाकर विदाई दी गई। नवागत अधिशाषी अभियंता अंकुश सागर का माला पहनाकर स्वागत किया गया।
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