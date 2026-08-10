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Etah News: विषखांपर आने पर छत पर भागीं बच्चियां, दहशत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: गांव नगला भगत में एक बड़ा हादसा हुआ जब विषखापर देख बच्चियां डर के मारे छत पर भाग गईं। इसी दौरान मकान का छज्जा गिरने से पांच बच्चियां घायल हो गईं। घायलों को मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट क्लीनिक ले जाया गया। सभी बच्चियां खतरे से बाहर हैं।

Etah News: विषखांपर आने पर छत पर भागीं बच्चियां, दहशत

Etah News: गांव नगला भगत में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। घर में विषखापर (मिनी लिजार्ड) आने के बाद डर के कारण बच्चियां छत पर भाग गईं। इसी दौरान मकान का छज्जा भरभराकर गिर पड़ा। इससे पांच बच्चियां घायल हो गईं। हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और परिजन घायलों को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। दो बच्चियों को घरवाले प्राइवेट क्लीनिक ले गए। थाना मिरहची के गांव नगला भगत निवासी नरसंत कुमार के घर पर बच्चियां खेल रही थी। सोमवार दोपहर करीब साढ़े बारह बजे घर के एक मंजिल पर बने कमरे में विषखांपर दिखाई दी, जिसे देखकर बच्चियां घबराकर छत की ओर दौड़ गईं।

तीसरी मंजिल पर भागकर पहुंच गई और एक छज्जा पर जाकर खड़ी हो गई। इसी दौरान पुराने मकान का छज्जा अचानक टूटकर नीचे गिर गया। मलबे की चपेट में आने से पांच बच्चियां घायल हो गईं। स्थानीय लोगों की मदद से घरवालों ने घायल बच्चों को मलबा हटाकर बाहर निकाला। एंबुलेंस की सहायता से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। बच्चियों ने अपने नाम ज्योति, सेजल पुत्री नरसंत कुमार, निधि, अंशिका पुत्री नरेन्द्र कुमार, रितिका पुत्री सुनील बताया है। दो बच्चियां रितिका, अंशिका को परिजन तत्काल निजी क्लीनिक ले गए। मेडिकल कॉलेज पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि मकान काफी पुराना था। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। चिकित्सकों के अनुसार सभी घायल बच्चियां खतरे से बाहर हैं।

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