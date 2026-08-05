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Etah News: कार ने बाइक में मारी टक्कर, दंपति, मासूम बेटा हुआ घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: सरौठ रोड भरपुरा गांव के पास बुधवार को एक सड़क हादसे में बाइक सवार दंपति और उनके पांच वर्षीय बेटे को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में सभी घायल हुए हैं और उन्हें स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया, फिर गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Etah News: कार ने बाइक में मारी टक्कर, दंपति, मासूम बेटा हुआ घायल

Etah News: सरौठ रोड भरपुरा गांव के पास बुधवार को सड़क हादसा हो गया। सरौठ से दवा लेकर घर लौट रहे बाइक सवार दंपति को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में दंपति, पांच वर्षीय बेटा घायल हो गया। घायलों को स्वास्थ्य केन्द्र पर भर्ती कराया गया। हालत गंभीर देख रेफर कर दिया है। थाना नयाागांव के गांव नगला डांडा निवासी रजनेश सिंह पुत्र शिवराम सिंह, पत्नी रिंकी, पांच वर्षीय बेटा कार्तिक के साथ बुधवार को दवाई लेने गए थे। दवाई लेकर लौटते समय गांव भरपुरा के पास पहुंचे। वहीं पर कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइकसवार तीनों घायल हो गए।

जिन्हे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। घायल पिता के चेहरे से लगातार बहता खून देखकर बेटा कार्तिक घबरा गया और रोते हुए बोला मेरे पापा को बचा लो। घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। कोतवाली प्रभारी रुपेश वर्मा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज भेजा गया, जहां से चिकित्सकों ने दोनों घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को अपने कब्जे में लेकर थाना में खड़े कराए है।

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