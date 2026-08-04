Etah News: गांव नगला चंदन में खेत पर जाकर युवक ने खाया जहर, मौत
Etah News: गांव नगला चंदन में एक युवक ने खेत पर जाकर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं, दो महिलाओं ने फांसी लगाने का प्रयास किया। एक किशोर ने भी विषाक्त पदार्थ खा लिया। परिजनों का कहना है कि युवक का किसी से विवाद नहीं था।
Etah News: गांव नगला चंदन में युवक ने खेत पर जाकर जहरीला पदार्थ खा लिया। जहर खाने से युवक की मौत हो गई। फिलहाल आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। थाना जसरथपुर के गांव नगला चंदन निवासी उपेन्द्र (21) पुत्र दलवीर सिंह सोमवार दोपहर खेत पर ट्रैक्टर लेकर गया था। बताया जा रहा है कि वह खेत में ट्रैक्टर चला रहा था, तभी अचानक ट्रैक्टर से नीचे गिर पड़ा। खेत पर मौजूद लोगों ने जब उसे अचेतवस्था में देखा। परिजनों को सूचना दी। परिजन आनन-फानन में युवक को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घरवालों ने बताया कि खेत पर युवक ने जहर खा लिया है। इसके चलते युवक की मौत हुई है। घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजनों का कहना है कि युवक का घर में किसी से कोई विवाद नहीं हुआ था और वह सामान्य स्थिति में खेत पर गया था। तीन भाइयों में छोटा था और दो अन्य भाई कहीं अन्य प्रदेश में नौकरी करते है। ऐसे में उसने यह कदम क्यों उठाया, इसका कारण फिलहाल किसी को समझ नहीं आ रहा है। पीआई के माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई है। शव को पोस्टमार्टम गृह भेजा गया है.
महिलाओं के आत्महत्या प्रयास
दो महिलाओं ने लगाई फांसी, हालत गंभीर
जिला फिरोजाबाद थाना एका के गांव नगला पोपी निवासी नीतू पत्नी विपिन कुमार ने सोमवार को गांव के बाहर पेड़ पर फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या का प्रयास किया। प्रधान ने देख लिया और महिला को नीचे उतारते हुए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। दूसरी थाना सकीट के गांव अंगदपुर निवासी नारायण देवी ने सोमवार को फांसी लगा ली। इन्हे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पीआई के माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई है.
किशोर द्वारा जहरीला पदार्थ खाना
थाना रिजोर के गांव मिर्जापुर सई निवासी किशोर आर्यन को परिवारीजन सोमवार को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। घरवालों ने बताया कि घर में कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। पीआई के माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई है.
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