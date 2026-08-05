Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Etah News: करंट से बालक की मौत के मामले में अधिकारियों पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
Follow us on Google News
share

Etah News: जैथरा के गांव सिराऊ में 10 वर्षीय बालक आरूष की करंट लगने से मौत हो गई। राजीव कुमार ने विद्युत निगम के अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस जांच कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के समय जिम्मेदारों को बुलाने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।

Etah News: करंट से बालक की मौत के मामले में अधिकारियों पर मुकदमा

Etah News: करंट लगने से मासूम बालक की मौत के मामले में विद्युत निगम के अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि लापरवाही के कारण बच्चे की मौत हो गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कोतवाली नगर में थाना जैथरा क्षेत्र के गांव सिराऊ निवासी राजीव कुमार की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि बिजली निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से दस वर्षीय बालक की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामलू हो कि दस वर्षीय बालक आरूष (10) पुत्र राजीव यादव की करंट लगने से मौत हो गई थी।

ये भी पढ़ें:Etah News: ट्रांसफार्मरों पर नहीं सुरक्षा के इंतजाम, सड़क पर खड़े कर दिए ट्राली ट्राली ट्रांसफार्मर

आरुष अपने छोटे भाई रियांश को पास ही घर के पास ट्यूशन के लिए छोड़ने के लिए गया था। घर जाते समय ट्राली ट्रांसफार्मर में आ रहे करंट की चपेट में आ गया। इससे उसकी मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हादसे के बाद जिम्मेदारों को फोन करते रहे, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। करंट के कारण बालक को बचाया नहीं जा सका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बालक की मौत करंट लगने से बताई गई है। सीओ कृतिका सिंह ने बताया कि मृत बालक के पिता की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें:Etah News: छह महीने से रास्ते में खड़ा ट्राली ट्रांसफार्मर, निगम के अधिकारी रहे बेपरवाह
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Etah News Death Etah Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।