Etah News: विद्युत पोल में आए करंट की चपेट में आकर युवक की मौत
Etah News: रविवार रात को विद्युत पोल में करंट लगने से किसान और युवकों की मौत हो गई। ग्रामीणों में विद्युत निगम के खिलाफ आक्रोश है। एक मृतक का तीन वर्षीय पुत्र ने पिता को मुखाग्नि दी। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
Etah News: रविवार शाम को किसान की पोल में आए करंट की चपेट में आकर मौत हो गई। विद्युत पोल घर के पास लगा हुआ था जिसमें पहले से करंट आ रहा था। ग्रामीणों में विद्युत निगम के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर आ गई। मृतक के परिजनों ने घटना की तहरीर कोतवाली पुलिस को दी है। जलेसर कोतवाली के गांव नोहखास निवासी 38 वर्षीय कुलदीप पुत्र जोधन सिंह रविवार की शाम करीब पांच बजे खेतों से कार्य कर घर लौट रहा था। घर से पहले गली के कोने पर पोल लगा हुआ है वहीं पर कुलदीप का पैर फिसल गया। बताया जा रहा है कि पोल में पहले से करंट आ रहा था। पोल की चपेट में आ गए। करंट लगने पर कुलदीप अचेत होकर नीचे गिर पड़े। परिजन तत्काल सीएचसी जलेसर लेकर पहुंचे। चिकित्सक ने कुलदीप को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अखिलेश दीक्षित पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। शव का पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम गृह भेज दिया है। घटना के बाद ग्रामीणों में विद्युत निगम के खिलाफ आक्रोश है और मामले में कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली जलेसर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
तीन वर्षीय बेटे ने दी पिता को मुखाग्नि।
नूहखेड़ा। सोमवार को सुबह लगभग पौने चार बजे कुलदीप का शव घर पहुंचते ही परिजनों में चीत्कार मच गया। मृतक के तीन वर्षीय पुत्र ने अपने पिता के शव को मुखाग्नि देकर दाहसंस्कार किया गया। मृतक अपने पीछे अपनी पत्नी के अलावा एक पांच वर्षीय पुत्री एवं एक तीन वर्षीय पुत्र के साथ साथ मां, बड़े भाई और उसके परिजनों को छोड़ गया है।
36साल बाद परिवार को लगा दूसरा बड़ा झटका
गांव के पूर्व प्रधान एवं मृतक के परिजन जगदीश चंद्र माहौर ने बताया कि मृतक कुलदीप के पिता जोधन सिंह की मृत्यु वर्ष 1990 में हुई थी। उस समय जोधन सिंह की उम्र भी लगभग 32साल ही थी। पिता की मृत्यु के समय कुलदीप भी महज दो साल का ही था। कुलदीप के पिता की मृत्यु के समय मृतक और उसके एक भाई,दो बहन भी बहुत छोटे छोटे थे। लगभग 36साल बाद परिवार को एक बार फिर एक बड़ा झटका लगा है.
घर में काम करते समय युवक को लगा करंट, मौत
जिला फिरोजाबाद कसबा एका निवासी अश्वनी कुमार (22) पुत्र रामनिवास रविवार शाम को घर पर बिजली का काम कर रहे थे। काम करते समय करंट लग गया। करंट लगने से अचेत होकर नीचे गिर पड़े। परिवारीजन आनन-फानन में मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। चिकित्सक ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पीआई के माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई है.
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