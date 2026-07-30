Etah News: तालाब में डूबने से बालक की मौत, मचा कोहराम
Etah News: गांव दौलतपुर मुस्की में, 12 वर्षीय आदित्य गाय को गौशाला छोड़ते समय तालाब में डूब गया। गाय के रस्सी छुड़ाकर भाग जाने के बाद, आदित्य उसे बचाने के लिए तालाब में उतरा, लेकिन गहराई में डूब गया। ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Etah News: निराश्रित गाय को गौशाला छोड़ने जा रहे 12 वर्षीय बालक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना जलेसर के गांव दौलतपुर मुस्की निवासी सीटू यादव का 12 वर्षीय बेटा आदित्य बुधवार शाम को साथियों के साथ गांव की एक निराश्रित गाय को आईटीआई कॉलेज के पास स्थित गौशाला में छोड़ने जा रहा था। रास्ते में आईटीआई कॉलेज के निकट अचानक गाय रस्सी छुड़ाकर भागी और पास के तालाब में उतर गई। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में आदित्य भी तालाब में उतर गया।
तालाब में पानी अधिक गहरा होने के कारण वह अचानक गहराई में चला गया और डूबने लगा। बच्चों ने उसे बचाने की कोशिश की। पानी में डूब गया। जानकारी पर ग्रामीण पहुंचे और काफी प्रयास के बाद आदित्य को तालाब से बाहर निकाला। बालक की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने परिजनों से तहरीर लेकर फौती सूचना दर्ज की और आवश्यक पंचनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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