Etah News: ट्राली ट्रांसफार्मर में आ रहे करंट से बालक की मौत

Etah News: छोटे भाई कोचिंग छोड़ने के बाद घर जा रहे बालक की करंट लगने से मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोग विद्युत निगम की लापरवाही को लेकर आक्रोशित हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच शुरू कर दी है।

Etah News: छोटे भाई कोचिंग छोड़ने के बाद घर जा रहे बालक की करंट लगने से मौत हो गई। बालक को ट्राली से चिपका देख आसपास के भीड़ एकत्रित हो गई। विद्युत निगम की लापरवाही को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। कोतवाली नगर के मोहल्ला राधा बिहार में राजीव यादव किराए के मकान में रहते है। मंगलवार की शाम को उनके बड़ा बेटा आरूष (10) छोटे बेटे रियांश को पास ही घर में कोचिंग में छोड़ने के लिए गया था। आरूष भाई को छोड़कर घर जा रहा था गली के बाहर खड़े ट्राली ट्रांसफार्मर में आ रहे करंट की चपेट में आ गया। एक दम से वह ट्राली के नीचे गिर गया। काफी देर तक वह तड़पता रहा। करंट होने के कारण राहगीर उसे बचा नहीं सके। काफी देर तक उसमें करंट दौड़ता रहा.

हादसे की जानकारी आसपास के लोगों ने बालक की पहचान कर उसके परिजनों को जानकारी दी। करंट की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। स्थानीय लोगों की मानें तो करीब बीस मिनट तक आपूर्ति बंद नहीं हो सकी। लगातार स्थानीय लोग हादसे की जानकारी दे रहे थे। पुलिस ने बालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बालक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। हर कोई बालक की मौत से दुखी दिखाई दिया। बिजली निगम अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की गई है。

जांच प्रक्रिया ट्रांसफार्मर खराब होने पर ट्राली ट्रांसफार्मर रखा गया था। इसमें आए करंट से बालक की मौत हुई है। सूचना मिलते ही एक्सईएन, एसडीओ सहित अन्य अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है। ट्रांसफार्मर में करंट कैसे आया है। इस की जांच कराई जा रही है। इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारी की प्रतिक्रिया एसई बिजली, एटा