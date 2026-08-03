Etah News: सांस होने पर युवक को लेकर भागते रहे परिजन
Etah News: बताया जा रहा है कि घटना के जितेन्द्र को परिवारीजन आगरा ले गए। आगरा में चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। शव को परिवारीजन गांव ले आए।
Etah News: बताया जा रहा है कि घटना के जितेन्द्र को परिवारीजन आगरा ले गए। आगरा में चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। शव को परिवारीजन गांव ले आए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने रात में ही पुलिसकर्मियों को मेडिकल कॉलेज भेजा। चिकित्सक ने जांच की। जांच में बताया कि युवक की सांस चल रही है, जिसके बाद युवक को फिर से आगरा रेफर कर दिया। आगरा पहुंचते ही एक बार फिर से युवक को मृत घोषित किया गया। जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम गृह भेजा है। कुछ माह पहले ही मां की हुई थी मौतपोस्टमार्टम गृह पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि कुछ माह पहले ही मां की हुई थी।
बताया जा रहा है कि घर की जिम्मेदारी मृतक जितेन्द्र के ऊपर ही थी। जितेन्द्र की भी मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम गृह पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए।फावड़े के विवाद में हमला करने का मामला सामने आया है। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।-ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, सीओ जलेसर एटा।
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