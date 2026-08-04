Etah News: वाहन की टक्कर से बी-फार्मा छात्र की मौत, चार बहनों में अकेला था भाई

Etah News: सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। सचिन कुमार, जो बी-फार्मा की पढ़ाई कर रहा था, को हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के पास एक वाहन ने रौंद दिया। वह चार बहनों के इकलौते भाई थे। घटना के बाद परिवार में शोक की लहर है।

Etah News: सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छींन लीं। हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के पास बाइक सवार को रौंद दिया। टक्कर लगने से युवक की मौत हो गई। चारों बहनों का अकेला भाई था। मिरहची के बहादुरपुर निवासी सचिन कुमार (24) पुत्र वीरेन्द्र सिंह सोमवार को किसी निजी कार्य से बाइक से शहर गए थे।

दुर्घटना का विवरण देररात गांव लौटते समय हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के पास पहुंचें। वहीं पर वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों और पुलिस की मदद से मेडिकल कॉलेज लाया गया। हालत नाजुक होने पर देररात आगरा रेफर कर दिया। आगरा ले जाते समय रास्ते में युवक की मौत हो गई। घरवालों ने बताया कि वह बी-फार्मा की पढ़ाई कर रहा था। परिवार में चार बहनों के बीच वह इकलौता भाई था। युवक की मौत के बाद बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है। रोते हुए बस एक ही बात कह रही थी आखिर अब वह किसको राखी बांधंगी।

पुलिस की कार्रवाई थानाध्यक्ष कोतवाली देहात केके लोधी ने बताया कि वाहन की चपेट में आकर युवक की मौत हुई है। जानकारी पर तत्काल पुलिस को भेजा गया था।

वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

बाइक सवार युवक को वाहन ने रौंद दिया। टक्कर लगने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इनके साथ एक अन्य बाइक सवार भी घायल है।

अतिरिक्त जानकारी कोतवाली देहात के गांव कसैटी निवासी रोहित कश्यप (24) पुत्र वीरपाल कश्यप साथी के साथ बाइक से कासगंज गए थे। देर रात बाइक से गांव लौट रहे थे। थाना मिरहची के गांव सिरसाटिप्पू के पास पहुंचे। वहीं पर वाहन ने रौंद दिया। टक्कर लगने से बाइकसवार युवक गंभीर घायल हो गया। परिवारीजन अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सक ने युवक को मृत घोषित कर दिया। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेजा है। एसओ मिरहची विदेश राठी का कहना है कि वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मामले की जांच की जा रही है।