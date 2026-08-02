Etah News: हाइवे पर टूटा ट्रैक्टर ट्रॉली का एक्सल, मैनपुरी के एक युवक की हुई मौत

Etah News: एटा में ट्रैक्टर-ट्रॉली को कैंटर ने टक्कर मारी, जिससे वह पलट गई। इस हादसे में मैनपुरी का एक युवक मृत और चार लोग घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने एक्सल टूटने की वजह बताई। बाइक भिडंत में भी तीन कांवड़ियां घायल हुए हैं।

Etah News: एटा, ट्रैक्टर-ट्रॉली में बैठकर जल भरने जाते समय कैंटर ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में मैनपुरी के एक युवक की मौत हो गई। चार लोग घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जानकारी पर पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए और मामले में जानकारी ली है। पुलिस के अनुसार एक्सल टूटने से हादसा हुआ है।

हादसे का विवरण जिला मैनपुरी थाना कुरावली के गांव किशनपुर से दो ट्रैक्टर-ट्रॉली भरकर लोग जल लेने के लिए कछला घाट शनिवार रात को निकले थे। शनिवार रात को हाइवे पर गांव नगला मदिया के पास पहुंचे। ट्रैक्टर-ट्राली का एक्सल टूट गया। पीछे से आ रही कैंटर की चपेट में आ गई। जिससे हादसा हो गया। जिसके बाद लोगों में चीख-पुकार मच गई। एकत्रित लोगों ने पुलिस को सूचना दी। गंभीर घायल सत्यपाल (38) पुत्र बदले सिंह, रघुवीर सिंह, गीतम सिंह, निशा पुत्री बृजेश, मुस्कान पुत्री राजू सहित छह को मेडिकल कॉलेज लाया गया। सत्यपाल की हालत नाजुक देख रेफर कर दिया। मैनपुरी में उपचार के दौरान रात में सत्यपाल की मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। अन्य घायलों का उपचार चल रहा है। जानकारी मिलते ही एसएसपी डा. इलामारन जि., एसपी सिटी श्वेताभ पांडेय, एसडीएम सदर श्वेता सिंह, तहसीलदार नीरज कुमार भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायलों से जानकारी ली है।

बाइक भिडंत की घटना बाइक भिडंत में तीन कांवडियां हुए घायल, कराया गया भर्ती

एटा। थाना अवागढ़ के गांव सावंत खेड़ा पुलिया के पास हुआ। रविवार दोपहर को कांवड़ लेने बाइकसवार तीन युवा कछला गंगा घाट जा रहे थे। दूसरे बाइकसवार ने टक्कर मार दी। हादसे में तीन कांवड़िये घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में आगरा निवासी नन्हे पुत्र मंगल सिंह, सुधीर गंभीर रूप से घायल हो गए। एक अन्य साथी को भी चोट आई है। जिन्हे स्वास्थ्य केन्द्र पर भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रेमपाल सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया।