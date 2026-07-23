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Etah News: स्कूल में हुआ सड़क सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: गुरुवार को बालमुकुंद ग्लोबल एकेडमी में विद्यार्थियों के लिए सड़क सुरक्षा एवं सुरक्षित आवागमन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्या कविता सिंह ने बताया कि विद्यार्थियों को यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित रहने के लिए जागरूक किया गया। विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे सड़क सुरक्षा का ध्यान रखें।

Etah News: स्कूल में हुआ सड़क सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण

Etah News: गुरुवार को किला रोड स्थित बालमुकुंद ग्लोबल एकेडमी में विद्यार्थियों के लिए विशेष सड़क सुरक्षा एवं सुरक्षित आवागमन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रतिदिन पैदल एवं साइकिल से विद्यालय आते-जाते हैं। विद्यालय की प्रधानाचार्या कविता सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी सुरक्षा के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। विद्यालय आने और घर लौटते समय हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। सड़क पार करते समय पूरी सावधानी बरतें तथा अनुशासन बनाए रखें। सुरक्षित रहना ही एक जिम्मेदार विद्यार्थी की पहचान है। विद्यालय प्रबंधन ने सभी विद्यार्थियों से अपील कि वह प्रतिदिन सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। एचओडी अंकित जैन ने कहा कि का संदेश पैदल, साइकिल से विद्यालय आते समय जल्दबाज़ी न करें।

सड़क के नियमों का पालन करें। हमेशा सतर्क रहें। छोटी-सी सावधानी किसी बड़ी दुर्घटना को रोक सकते है। हम सभी सुरक्षित यात्रा का संकल्प लें। दूसरों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करें। प्रशिक्षण में दिनेश, पंकज, मेघा कुशवाह, सरिता, दिव्यांशी, निधी, हृदेश, गायत्री, अर्चना, अंजू, पूनम, ललितेश, विनम्रता, काजल, श्रुति, शोभा मौजूद रहे।

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