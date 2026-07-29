Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Etah News: जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं : आचार्य नयन सागर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
Follow us on Google News
share

Etah News: पुरानी बस्ती स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती बड़े मंदिर में आचार्य नयन सागर महाराज के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम हुआ।

Etah News: जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं : आचार्य नयन सागर

Etah News: पुरानी बस्ती स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती बड़े मंदिर में आचार्य नयन सागर महाराज के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम हुआ। गुरुओं के पूजन में वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर, निर्मल सागर महाराज का पूजन, आचार्यों को श्रावकों ने अर्घ्य सर्मपित किए। कार्यक्रम में आचार्यश्री ने बताया कि जनपद एटा हमारे गुरु और दादा गुरुओं आचार्य विमल सागर, आचार्य सन्मति सागर महाराज एवं आचार्य निर्मल सागर महाराज की जन्म भूमि और धर्म नगरी है। जैन धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। जब अंतिम शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी की केवल ज्ञान के 65 दिन पश्चात तक गणधर के अभाव में दिव्य ध्वनि नहीं खिरी थी।

ये भी पढ़ें:Bagpat News: भक्ति भाव से की गई भगवान के 1024 गुणों की आराधना

तब अभिमानी इंद्रभूति गौतम गणधर तीर्थंकर महावीर से समोशरण में शास्त्रार्थ करने के उद्देश्य से पहुंचे प्रभु के दर्शन से पूर्व मान स्तंभ को देखते ही उनकाअहंकार दूर हुआ। विनम्रता आयी, इंद्रभूति प्रमुख ज्ञानी महा ज्ञानी हो गये। आज ही के दिन अहंकारी इंद्रभूति गौतम स्वामी ने महावीर प्रभु को अपना गुरु बनाया था।उन्होंने बताया कि आचार्य निर्मल सागर मुझे मिले मेरा जीवन धन्य हो जाता है। गुरु अच्छे बुरे की पहचान कराते है। गुरु रोशनी है। जिसके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। अत: सांसें रुकने से पहले सत्गुरु का हाथ थाम लो। कार्यक्रम में योगेश जैन, सुबोध जैन, शैलेन्द्र जैन, सुरेन्द्र जैन, मनोज जैन, प्रमोद जैन, राजू जैन,कुलदीप जैन,सुकुमाल जैन, प्रदुम्न जैन, बंटी जैन, निर्मल जैन, नितिन जैन, विकास जैन, विनोद प्रभा जैन, पूनम जैन,जूही जैन, रुबी जैन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरुदेव से आर्शीवाद प्राप्त किया।

ये भी पढ़ें:Barabanki News: भगवान महावीर का पंचामृत पूजन करने को उमड़े भक्त
ये भी पढ़ें:Saraikela News: पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, सीनी में श्रद्धाभाव से मनाया गया गुरु पूर्णिमा उत्सव
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Etah News Etah Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।