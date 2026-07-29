Etah News: जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं : आचार्य नयन सागर

Etah News: पुरानी बस्ती स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती बड़े मंदिर में आचार्य नयन सागर महाराज के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम हुआ। गुरुओं के पूजन में वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर, निर्मल सागर महाराज का पूजन, आचार्यों को श्रावकों ने अर्घ्य सर्मपित किए। कार्यक्रम में आचार्यश्री ने बताया कि जनपद एटा हमारे गुरु और दादा गुरुओं आचार्य विमल सागर, आचार्य सन्मति सागर महाराज एवं आचार्य निर्मल सागर महाराज की जन्म भूमि और धर्म नगरी है। जैन धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। जब अंतिम शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी की केवल ज्ञान के 65 दिन पश्चात तक गणधर के अभाव में दिव्य ध्वनि नहीं खिरी थी।

तब अभिमानी इंद्रभूति गौतम गणधर तीर्थंकर महावीर से समोशरण में शास्त्रार्थ करने के उद्देश्य से पहुंचे प्रभु के दर्शन से पूर्व मान स्तंभ को देखते ही उनकाअहंकार दूर हुआ। विनम्रता आयी, इंद्रभूति प्रमुख ज्ञानी महा ज्ञानी हो गये। आज ही के दिन अहंकारी इंद्रभूति गौतम स्वामी ने महावीर प्रभु को अपना गुरु बनाया था।उन्होंने बताया कि आचार्य निर्मल सागर मुझे मिले मेरा जीवन धन्य हो जाता है। गुरु अच्छे बुरे की पहचान कराते है। गुरु रोशनी है। जिसके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। अत: सांसें रुकने से पहले सत्गुरु का हाथ थाम लो। कार्यक्रम में योगेश जैन, सुबोध जैन, शैलेन्द्र जैन, सुरेन्द्र जैन, मनोज जैन, प्रमोद जैन, राजू जैन,कुलदीप जैन,सुकुमाल जैन, प्रदुम्न जैन, बंटी जैन, निर्मल जैन, नितिन जैन, विकास जैन, विनोद प्रभा जैन, पूनम जैन,जूही जैन, रुबी जैन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरुदेव से आर्शीवाद प्राप्त किया।