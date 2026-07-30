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Etah News: मैनपुरी का रहने वाला था युवक, बहन के घर आया था घूमने

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: चार दिन पहले हादसे में जान गंवाने वाले युवक के शव की शिनाख्त हो गई। सोशल मीडिया पर फोटो देखकर घरवाले थाने पहुंचे और मामले में जानकारी ली है।

Etah News: मैनपुरी का रहने वाला था युवक, बहन के घर आया था घूमने

Etah News: चार दिन पहले हादसे में जान गंवाने वाले युवक के शव की शिनाख्त हो गई। सोशल मीडिया पर फोटो देखकर घरवाले थाने पहुंचे और मामले में जानकारी ली है। मामले में मृतक के बेटे ने वाहन चालक के विरूद्ध तहरीर दी है। थाना जैथरा के गांव परौली के पास चार दिन पहले वाहन की टक्कर से बाइकसवार तीन लोग घायल हो गए थे। जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। घायलों ने शव की पहचान करने से इंकार कर दिया था। इलाज कराने के बाद चले गए थे। बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया और बाद में एक संस्था ने अंतिम संस्कार भी करा दिया।

गुरुवार को सोशल मीडिया पर डाले गए फोटो को देखकर घरवालों ने शव की शिनाख्त की। बेटा इन्द्रजीत ने शव की शिनाख्त चन्द्रपाल (50) पुत्र रामदयाल निवासी हीरापुर थाना कुरावली जिला मैनपुरी के रुप में की है। बताया कि मृतक पिता अपनी बहन के घर गांव नगला मोदक थाना जैथरा आए थे। जैथरा पुलिस का कहना है कि शव की शिनाख्त हो गई है और मामले में तहरीर भी मिल गई है।

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