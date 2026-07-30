Etah News: मैनपुरी का रहने वाला था युवक, बहन के घर आया था घूमने
Etah News: चार दिन पहले हादसे में जान गंवाने वाले युवक के शव की शिनाख्त हो गई। सोशल मीडिया पर फोटो देखकर घरवाले थाने पहुंचे और मामले में जानकारी ली है।
Etah News: चार दिन पहले हादसे में जान गंवाने वाले युवक के शव की शिनाख्त हो गई। सोशल मीडिया पर फोटो देखकर घरवाले थाने पहुंचे और मामले में जानकारी ली है। मामले में मृतक के बेटे ने वाहन चालक के विरूद्ध तहरीर दी है। थाना जैथरा के गांव परौली के पास चार दिन पहले वाहन की टक्कर से बाइकसवार तीन लोग घायल हो गए थे। जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। घायलों ने शव की पहचान करने से इंकार कर दिया था। इलाज कराने के बाद चले गए थे। बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया और बाद में एक संस्था ने अंतिम संस्कार भी करा दिया।
गुरुवार को सोशल मीडिया पर डाले गए फोटो को देखकर घरवालों ने शव की शिनाख्त की। बेटा इन्द्रजीत ने शव की शिनाख्त चन्द्रपाल (50) पुत्र रामदयाल निवासी हीरापुर थाना कुरावली जिला मैनपुरी के रुप में की है। बताया कि मृतक पिता अपनी बहन के घर गांव नगला मोदक थाना जैथरा आए थे। जैथरा पुलिस का कहना है कि शव की शिनाख्त हो गई है और मामले में तहरीर भी मिल गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।