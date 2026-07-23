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Etah News: उच्च रक्तचाप से उपचार के दौरान हुई प्राइवेट शिक्षक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: मरथरा प्राइवेट स्कूल में शिक्षक होली मोहल्ला निवासी 51 वर्षीय गगन गुप्ता पुत्र दिनेश गुप्ता की गुरुवार को उपचार के दौरान मेडिकल कालेज के आईसीयू में मौ

Etah News: उच्च रक्तचाप से उपचार के दौरान हुई प्राइवेट शिक्षक की मौत

Etah News: मरथरा प्राइवेट स्कूल में शिक्षक होली मोहल्ला निवासी 51 वर्षीय गगन गुप्ता पुत्र दिनेश गुप्ता की गुरुवार को उपचार के दौरान मेडिकल कालेज के आईसीयू में मौत हो गई। मृतक प्राइवेट शिक्षक के बहनोई हिमांशु ने बताया कि 51 वर्षीय गगन गुप्ता को बीपी बढ़ने पर उपचार के लिए सुबह 8.32 बजे मेडिकल कालेज इमरजेंसी ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर उनको आईसीयू में भर्ती कर दिया। जहां पर उनका करीब तीन से चार घंटे उपचार चला। उसके बाद भी उनका बीपी नियंत्रित नहीं हुआ। लगातार बीपी हाई रहने से उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। जांच करने के बाद उनको चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

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