Etah News: जीआईसी एटा में एक शिक्षक के सहारे इंटरमीडिएट के 200 छात्र

Etah News: जीआईसी एटा में शिक्षकों की कमी गंभीर समस्या बन गई है। केवल एक संस्कृत शिक्षक ही इंटरमीडिएट के लगभग 200 छात्रों को पढ़ा रहा है। प्रधानाचार्य के अनुसार, शिक्षकों की संख्या में कमी से छात्र संख्या भी प्रभावित हो रही है। विद्यालय पहुंचने का मार्ग भी खराब है, जिससे प्रवेश में कठिनाई आ रही है।

Etah News: कभी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी धाक रखने वाले जीआईसी में अब शिक्षकों का अभाव है। इंटरमीडिएट के छात्रों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही संस्कृत शिक्षक है। इंटरमीडिएट में छात्र 200 के करीब है। भविष्य को लेकर बच्चे स्वयं भी चितिंत है। विज्ञान, कॉमर्स, कला संकाय की पढ़ाई करने वाले छात्रों का कोर्स पूरा होने पर सवालियां निशान लग गया है। राजकीय इंटर कालेज के प्रधानाचार्य सुभाष Singh ने बताया कि विद्यालय में इंटरमीडिएट के वर्तमान में लगभग 200 छात्र अध्ययनरत हैं। इनको पढ़ाने के लिए विद्यालय में एकमात्र संस्कृत के अध्यापक कार्यरत हैं। इंटरमीडिएट में शिक्षण कार्य कराने के लिए करीब 13 शिक्षकों का मानक है। इनके सापेक्ष सिर्फ एक संस्कृत शिक्षक विद्यालय में कार्यरत है। यूपी बोर्ड परीक्षा देने वाले विज्ञान, कॉमर्स और कला संकाय के विद्यार्थियों के पठन-पाठन की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

शिक्षकों की कमी प्रधानाचार्य ने बताया कि इसके अलावा हाईस्कूल की कक्षाओं का सचांलन कराने के लिए भी पर्याप्त शिक्षक नहीं है। हाईस्कूल में करीब 12 शिक्षक होने चाहिए। इसमें से आठ शिक्षकों के सहारे विद्यालय में पठन-पाठन कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हाईस्कूल, इंटरमीडिएट के विज्ञान, कॉमर्स, कला विषय की तैयारी कराने के लिए विज्ञान, गणित के दो शिक्षकों को विद्यालय से अटैक कराया गया है, जिनके सहारे हाईस्कूल, इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों का कोर्स पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है। जनपद में इसके अलावा 24 राजकीय विद्यालय संचालित हो रहे है। वहां भी शिक्षक-शिक्षिकाओं की कमी से पठन-पाठन प्रक्रिया बाधित हो रही है।

विद्यालय में शिक्षकों की कमी होने से गिर रही छात्र संख्या राजकीय इंटर कालेज एटा के प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यालय में लगातार शिक्षकों की संख्या कम हो रही है। इस वर्ष भी एक शिक्षक विद्यालय से सेवानिवृत हो जाएंगे। उससे एक शिक्षक की कमी ओर बढ़ जाएगी। उन्होंने बताया कि शिक्षकों की कमी का असर छात्र संख्या पर भी पड़ रहा है। वर्ष-दर-वर्ष विद्यालय की छात्र संख्या कम हो रही है।

रास्ता खराब होने से भी नहीं होते विद्यालय में प्रवेश प्रधानाचार्य ने बताया कि राजकीय इंटर कालेज एटा के भवन तक आने वाला मार्ग वर्षों से जर्जर पड़ा हुआ है। बरसात के मौसम में मार्ग की हालत और भी बदत्तर हो गई है। बारिश का पानी भरने से छात्रों को जलभराव से होकर गुजरने को विवश होना पड़ रहा है। इसका असर भी विद्यालय की छात्र संख्या पर पड़ रहा है। अभिभावक बड़ा नाम होने की वजह से प्रवेश कराने आते है। यहां आकर शिक्षक कमी और मार्ग को देखकर मन बदल लेते हैं।

राजकीय इंटर कालेज में इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को हाईस्कूल के शिक्षकों से पढ़वाया जा रहा है। जल्द ही एक माह में जनपद को नए शिक्षक मिलने वाले है। इसमें से इस विद्यालय में भी शिक्षक आएंगे, जिससे शिक्षकों की कमी दूर होगी।-डा. इंद्रजीत प्रजापति, डीआईओएस, एटा।