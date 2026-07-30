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Etah News: पीएमश्री विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने को लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: बेसिक शिक्षा परिषद के संचालित पीएमश्री विद्यायलों में सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इससे विद्यालयों में पठन-पाठन प्रक्रिया में सुधार होगा। कुल 15 पीएमश्री विद्यालयों में यह प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिससे विद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी।

Etah News: पीएमश्री विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने को लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

Etah News: बेसिक शिक्षा परिषद के संचालित पीएमश्री विद्यायलों की 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाने के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरे लगने से विद्यालयों में पठन-पाठन की प्रक्रिया बेहतर हो सकेगी। शासन से निर्देश प्राप्त होने के बाद बीएसए अनुपम अवस्थी विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू कराई है।

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सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया

जिला समन्वयक निर्माण संजय यादव ने बताया कि जनपद में संचालित 15 पीएमश्री विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं। कैमरे लगाने के लिए विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे लगने से विद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो सकेगी। विद्यालय में शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हो सकेगा। स्कूल में संचालित होने वाली गतिविधियां भी कैमरे में कैद हो सकेगी।

विद्यालयों की सूची

उन्होंने बतायी कि जनपद के ब्लॉक अलीगंज में पीएमश्री कंपोजिट विद्यालय अलीगंज, कंपोजिट विद्यालय राजा का रामपुर, कंपोजिट विद्यालय मोहम्मद नगर बझेरा, ब्लॉक जैथरा में कंपोजिट विद्यालय बहगो, ब्लॉक शीतलपुर में कंपोजिट विद्यालय पवांस, कंपोजिट विद्यालय लोया बादशाहपुर, ब्लॉक सकीट में पीएमश्री विद्यालय सकतपुर, ब्लॉक मारहरा में पीएमश्री कंपोजिट विद्यालय दतेई, कंपोजिट विद्यालय पिदौरा, ब्लॉक निधौलीकलां में पीएमश्री विद्यालय कंचनगढ़ी, ब्लॉक अवागढ़ के प्राथमिक विद्यालय हंसपुर, ब्लॉक जलेसर के प्राथमिक विद्यालय कोसमा, कंपोजिट विद्यालय बेरनी, प्राथमिक विद्यालय हथौड़ा, नगर क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय पुलिस लाइन पीएमश्री विद्यालय में शामिल है। इन विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे।

सुरक्षा और सुधार

जनपद में संचालित 15 पीएमश्री विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य विद्यालय, शिक्षक-शिक्षिकाओं और छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाना है। कैमरे लगने से स्कूल में संचालित होने वाली गतिविधियों की निगरानी हो सकेगी। इससे विद्यालय में पठन-पाठन प्रक्रिया में सुधार हो सकेगा।-अनुपम अवस्थी, बीएसए, एटा।

सामान्य प्रश्न

पीएमश्री विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगाए जा रहे हैं?
सीसीटीवी कैमरे विद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लगाए जा रहे हैं।
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