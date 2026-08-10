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Etah News: कांवड़ियों के साथ विनम्र एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार किया जाए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी डॉ. इलामारन ने स्थानीय थाना क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने कांवड़ियों के साथ सहानुभूति से व्यवहार करने और अफवाहों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। यात्रा के मार्ग पर यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाने के उपायों की भी समीक्षा की।

Etah News: कांवड़ियों के साथ विनम्र एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार किया जाए

Etah News: बसुंधरा, हिन्दुस्तान संवाद। कांवड़ यात्रा को लेकर एसएसपी डॉ. इलामारन जि ने थाना अवागढ़, कोतवाली देहात क्षेत्र में कांवड रुट सघन निरीक्षण किया और निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों के साथ विनम्र एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार किया जाए तथा किसी भी अफवाह पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई कर उसका खंडन किया जाए। एसएसपी ने कावड़ मार्ग पर स्थापित पुलिस पिकेट, बैरियर एवं ड्यूटी पॉइंट्स का निरीक्षण कर पुलिस बल की तैनाती देखी। संबंधित अधिकारियों को हर सक्रिय रहकर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए। यात्रा के दौरान मार्ग पर यातायात बाधित न हो इसके लिए वैकल्पिक मार्गों, डायवर्जन पॉइंट्स एवं पार्किंग स्थलों की समीक्षा की गई।

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यातायात पुलिस को कावड़ियों के लिए अलग लेन सुनिश्चित करने हेतु कहा गया। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख शिविरों, मंदिरों, बाजारों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त बल तैनात करने तथा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सभी को निर्देश दिए है कि कावड़ियों के साथ विनम्र एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार किया जाए। किसी भी अफवाह पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई कर उसका खंडन किया जाए। सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। डायल-112 एवं कंट्रोल रूम को हर समय एक्टिव रखा जाए। कानून व्यवस्था भंग करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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