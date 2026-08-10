Etah News: जैन धर्म का सबसे ताकतवर स्तोत्र है भक्तामर : आचार्यश्री

Etah News: एटा, पुरानी बस्ती स्थित बड़े जैन मंदिर में प्रातः श्रीजी का अभिषेक, शांति धारा पूजन हुआ। जागृतिकारी संत आचार्य नयन सागर महाराज ने बताया कि संसार में अगर सुख होता तो तीर्थंकर साधु महात्मा क्यों त्यागते। आचार्यश्री ने कहा कि सम्यक दर्शन श्रद्धा से होता है। यह सब के अनुभव की बात नहीं है। कुछ भाग्यशाली लोगों को ही सम्यक दर्शन होता है। उन्होंने बताया कि आत्मा सुषुप्त है। आत्मा कुछ करती नहीं। खाती पीती सोती नहीं। उसको जागृत करो। परिश्रम करने से अभ्यास करते रहने से मूर्ख भी विद्वान बन सकता है। कोई भी कार्य अगर समझदारी से किया जाए तो पछताने की गुंजाइश नहीं होती है।

श्री भक्तामर प्रशिक्षण शिविर में आचार्यश्री ने बताया कि भक्तामर जैन धर्म का सबसे ताकतवर स्तोत्र है। इसका प्रत्येक अक्षर एक मंत्र है।इस अवसर पर योगेश जैन, शैलेंद्र जैन, सुबोध जैन, विपिन स्वामी, प्रदीप जैन,उमेश जैन, रविंद्र जैन, विनोद जैन, आलोक जैन, कुलदीप जैन, नितिन जैन, दिनेश जैन, मुन्ना, संजय जैन, प्रदीप, अरविंद जैन, नरेंद्र जैन, सतीश जैन, विजय जैन, रिंकू जैन, आशु जैन, राजू, विनोद प्रभाजैन,अंशु जैन,दीपाली जैन,ऋतु जैन प्रीति जैन गरिमा जैन अनु जैन, सरिता जैन उपस्थित रहे।एटा, मीडिया प्रभारी सुनील बांदा ने बताया कि दो दिवसीय 10-11 अगस्त को आचार्य नयन सागर महाराज के पावन सानिध्य में शांतिनाथ चैत्यालय विराग जैन गली में प्रातः अभिषेक, वृहद शांति धारा पश्चात् नित्य नियम पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने सभी श्रावकों से प्रातः मंदिर पहुंचकर धर्म लाभ लेने का आहवान किया है।