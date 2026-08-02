Etah News: उमस भरी गर्मी, बारिश में बढ़ीं सर्पदंश की घटनाएं, 24 घंटे में 11 हुए शिकार
Etah News: उमस भरी गर्मी और बारिश के कारण सर्पदंश की घटनाएँ तेजी से बढ़ गई हैं। पिछले 24 घंटे में विभिन्न स्थानों पर 11 लोगों को सांप ने काट लिया, जिसमें एक बालक भी शामिल है। सभी घायलों को सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सांपों की बढ़ती सक्रियता को बारिश से जोड़ा है।
Etah News: उमस भरी गर्मी और बारिश के कारण सर्पदंश की घटनाओं में अचानक तेजी आ गई है। बीते 24 घंटे के दौरान अलग-अलग जगहों पर 11 लोगों को सांप ने काट लिया। इनमें एक बालक भी शामिल है। सभी को सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जिला हाथरस के गांव जिमेशपुर निवासी रविन्द्र सिंह को खेत पर काम करते समय सर्प ने काट लिया। हालत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। किशोर अंकित निवासी पत्ती थाना एका फिरोजाबाद को सुबह साढ़े 11 बजे घर पर बैठे हुए थे। इसी दौरान ने सर्प ने काट लिया। थाना जैथरा के गांव नगला भज्ज निवासी अखिलेश को घर पर ही काम करते समय शनिवार सुबह सर्प ने काट लिया।
थाना सकीट के गांव चांदपुर लोकसपुर निवासी किशोर सुमित सर्पदंश के शिकार हो गए। यह भी घर पर ही बैठे हुए थे। कोतवाली देहात के गांव कासिमपुर निवासी बालक शिवम घर पर बैठे हुए थे उसी समय सर्पदंश के शिकार हो गए। थाना मिरहची के गांव कोयला निवासी पिंकी पत्नी अजय को भी शनिवार सुबह सर्प ने काट लिया। शुक्रवार शाम को सुनील निवासी बारथर कोतवाली देहात, शशि प्रभा पत्नी विजेन्द्र निवासी नगला भज्ज पिलुआ को सर्प ने काट लिया। इसके साथ ही तीन अन्य लोगों को भी सर्प ने काट लिया। जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बारिश के बाद बिलों में पानी भर जाने से सांप खुले स्थानों और रिहायशी इलाकों की ओर निकल रहे हैं। खेतों, घरों के आंगन, पशुशालाओं और जलभराव वाले स्थानों पर सांपों की सक्रियता बढ़ गई है। अधिकांश मामलों में लोग घर के आसपास काम करते समय या रात के समय सर्पदंश का शिकार हुए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।