Etah News: सुख-शांति बनाए रखने को ऊं इग्नोराय नम: का करें जाप : आचार्यश्री
Etah News: वैरुनगंज के विराग जैन गली में जानकीदास शांतिनाथ चैत्यालय में आचार्यश्री नयन सागर महाराज के निर्देशन में विशेष पूजन का आयोजन किया गया। इस मौके पर अभिषेक, शांति धारा, और आचार्य विमल सागर का पूजन हुआ। आचार्य ने श्रावकों को जीवन में शांति और बल की महत्वपूर्णता बताई।
Etah News: वैरुनगंज स्थित विराग जैन गली के जानकीदास शांतिनाथ चैत्यालय में आचार्यश्री नयन सागर महाराज के निर्देशन में प्रातः 6 बजे से श्री शांतिनाथ भगवान का मंगल अभिषेक, बड़ी शांति धारा, नित्य नियम पूजन, आचार्य विमल सागर, गणाचार्य विराग सागर महाराज का पूजन हुआ। आचार्य निर्मल सागर महाराज का चित्र अनावरण, पाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट किया गया। आचार्यश्री ने श्रावकों को बताया कि उनका पहला कर्तव्य प्रातः जगने के बाद सबसे पहले देव, शास्त्र, गुरु का दर्शन करने का है। अभिषेक एवं शांति धारा का पवित्र गंधोदक अपने मस्तक पर लगाएं। जीवन में शांति समृद्धि आएगी। शक्ति, ताकत और बल मिलेगा। कष्ट और दुख सहने का साहस प्रभु पार्श्वनाथ के चरणों में आने से मिलता है।
दस भव का बैरी कमठ भी उनकी सहनशक्ति के आगे नतमस्तक हो जाता है। उन्होंने बताया कि एक रात सम्राट चन्द्रगुप्त ने स्वप्न में देखा कि हट्टे कट्टे बैल रथ को खींच रहे हैं। स्वप्न का फल पूछने पर आचार्यश्री भद्रबाहु स्वामी ने बताया कि पंचम काल में ( वर्तमान समय) धर्म का रथ युवा शक्ति चाहे महिला-पुरुष युवा शक्ति खींचेगी। विराग जैन गली परिवार द्वारा आचार्य श्री मंगल आरती उतारी गई!इस अवसर पर श्री अमरचंद जैन, सुराज जैन, सुभाष चंद्र जैन,सुन्नेश एडवोकेट,विमल हिपोलिन, राजेश जैन,सुमन जैन, निर्मल जैन सीहोर,पवन जैन, दिनेश जैन, मिल्की जैन,उमेश जैन, प्रवीण जैन, राजीव जैन, दीपक जैन, रोहित जैन, अंशू जैन,साधना जैन, नलिनी जैन, कुमुद जैन, रंजना जैन, प्रियंका जैन,मंजू जैन, गुंजन जैन सहित अनेकों श्रद्वालुओं ने प्रवचन लाभ लेकर पुण्यार्जन किया
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।