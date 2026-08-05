Etah News: शहर को मिलने लगेगी कूड़े के ढेरों से निजात, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का टेंडर फाइनल
Etah News: नगर पालिका ने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में अब मशीनें लगाई जाएंगी, जिससे शहर में कूड़ा निस्तारण प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। इससे 60 टन कचरे का प्रतिदिन वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण हो सकेगा और शहरवासियों को स्वच्छ वातावरण मिलेगा।
Etah News: शहर को स्वच्छ सुंदर और कचरा मुक्त बनाने के लिए नगर पालिका ने महत्वपूर्ण कार्य पूरा कर लिया है। पिछले लंबे समय से शहरवासियों के लिए सिरदर्द बने गंदगी और जगह-जगह कूड़े के ढेर अब जल्द दी दिखना बंद हो जाएंगे। बुधवार को नगर पालिका ईओ निहाल सिंह ने बताया कि आगामी दो महीनों के अंदर शहर को कूड़े की समस्या से पूरी तरह निजात मिलना शुरू हो जाएगी। सकीट ब्लॉक क्षेत्र के गांव सकतपुर में च्छ भारत मिशन के तहत बनाया गया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट पूरी तरह बनकर तैयार है। अब जल्द ही प्लांट में मशीनें लगाए जाने के साथ कूड़ा निस्तारण कार्य शुरू होगा। ईओ ने बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में मशीनें लगाने एवं उसके संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। शासन स्तर से भी इस परियोजना के लिए बजट करीब छह करोड़ की मंजूरी मिल चुकी है, जिससे काम में तेजी आएगी। नगर पालिका ने मशीन इंस्टॉलेशन और प्लांट के संचालन का ठेका नोएडा की ईको स्टैन कंपनी को जारी कर दिया है। कंपनी जल्द ही प्लांट में मशीनों को स्थापित करने का काम शुरू करेगी。
प्रतिदिन होगा 60 टन कूड़े का निस्तारण
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के शुरू होने से शहर की सफाई व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। प्लांट की क्षमता इतनी है कि इसमें प्रतिदिन 60 टन कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा सकेगा। वर्तमान में शहर से निकलने वाले कचरे को डंप करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस प्लांट के क्रियाशील होने के बाद गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग कर उसे रीसाइकिल किया जाएगा। इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान को भी रोका जा सकेगा।
शहरवासियों को मिलेगा स्वच्छ वातावरण
बुधवार को ईओ ने बताया कि सकतपुर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का संचालन नगर पालिका की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक था। बजट और तकनीकी अड़चनों के दूर होने के बाद अब दो महीने की समयसीमा तय की गई है। इस अवधि में मशीनें लगाने का काम पूरा कर ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। प्लांट चालू होने से न सिर्फ शहर के मुख्य मार्गों और मोहल्लों से कूड़े के ढेर गायब होंगे, बल्कि संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी कम होगा।
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