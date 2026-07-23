Etah News: सांप के डसने से किशोरी की मौत, किसान को कराया भर्ती
Etah News: खेत में काम करने गई 12 वर्षीय संध्या को सांप ने डस लिया, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सांप के काटने से किसान साहब सिंह भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संध्या की मृत्यु से गांव में शोक का माहौल है।
Etah News: खेत पर काम गई किशोरी को सांप ने डस लिया। जानकारी होने पर परिवार के लोग उसे कहीं ले जा पाते कि तब उसकी मौके पर ही मौत हो गई। धान की रोपाई कर रहे किसान को भी सांप ने डस लिया। परिजनों ने उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। किसान की हालात खतरे से बाहर बताई जा रही है। थाना निधौली कलां क्षेत्र के गांव धनिगा निवासी संध्या (12) गुरूवार की सुबह खेत पर गई थी। यहां पर परिवार के लोग काम कर रहे थे। वह वहां पर अभी पहुंची ही थी कि अचानक से सांप ने डर लिया।
सांप को देखकर किशोरी चीखने लगी। उसकी आवाज सुनकर अन्य लोग भी पहुंच गए। उसने बताया कि सांप ने काट लिया। सांप के काटने की जानकारी मिलते ही अन्य लोग पहुंच गए। यह लोग अभी अस्पताल ले जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि किशोरी ने दम तोड़ दिया। किशोरी की मौत की खबर मिलने पर गांव में मातम छा गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है।थाना मलावन क्षेत्र के गांव पुरा निवासी साहब सिंह पुत्र चंपत लाल गुरुवार को बेटे के साथ धान रोपाई का काम कर रहा था। साहब सिंह ने बताया कि धान की पौध उठाते ही सांप ने पैर में काट लिया। पैर में कुछ चुभने जैसा दर्द हुआ। गौर से देखा तो सांप दिखाई दिया। सांप काटने की जानकारी मिलने पर परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। साहाब सिंह की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
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