Etah News: अपार आईडी धीमी प्रगति पर 1033 स्कूलों को दिये नोटिस, 40 प्रतिशत बनी आईडी

Etah News: परिषदीय स्कूलों में अपार आईडी बनाने की प्रगति धीमी है। 1033 विद्यालयों को नोटिस जारी किए गए हैं। अब तक लक्ष्य के अनुसार 40 प्रतिशत छात्र-छात्राओं की आईडी बनायी जा सकी है। जिला समन्वयक ने बताया कि यह कार्य बढाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

Etah News: परिषदीय स्कूलों में अपार आईडी बनाने की प्रगति धीमी होने पर 1033 विद्यालयों को बेसिक शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किए गए हैं। परिषद के 2778 सरकारी, प्राइवेट स्कूलों में अब तक लक्ष्य के सापेक्ष चालीस प्रतिशत छात्र-छात्राओं की अपार आईडी बनायी जा सकी है।

विद्यालयों का विवरण जिला समन्वयक अविनाश शुक्ला ने बताया कि जनपद के 2778 परिषदीय सरकारी, प्राइवेट स्कूलों में अपार आईडी बनाये जाने की प्रगति काफी धीमी है। इसको लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुपम अवस्थी की ओर से 1033 विद्यालयों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिन विद्यालयों को नोटिस जारी किये गये है। उनमें ब्लॉक अवागढ़ में 171, जैथरा में 215, जलेसर में 168, मारहरा में 140, निधौलीकलां में 209, सकीट में 212, शीतलपुर में 191 और नगर क्षेत्र के 27 विद्यालय शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद के संचालित सरकारी 1691 और प्राइवेट 1038, 41 राजकीय और 8 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय शामिल हैं। इन विद्यालयों में अपार आईडी बनाये जाने के लिए जनपद का लक्ष्य 1,89,776 है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रगति माध्यमिक शिक्षा विभाग से संचालित विद्यालयों में अपार आईडी बनाने की प्रगति धीमी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग से 25 राजकीय, 55 सहायता प्राप्त और 474 वित्तविहीन विद्यालय संचालित हो रहे है। राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में अपार आईडी बनाये जाने का कार्य अपेक्षा के अनुरूप चल रहा है। 474 वित्तविहीन विद्यालयों में आईडी बनाये जाने का कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है।

आईडी बनाने के फायदे जिला समन्वयक ने बताया कि विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की 12 अंकों की अपार आईडी बनाये जाने से शैक्षिक प्रगति की ट्रेकिंग आसानी से की जा सकेगी। आउट आफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण आसानी से हो सकेगा। छात्र-छात्राओं की शैक्षिक यात्रा, अंकपत्रों का विवरण स्वत: ही अपार आईडी में सुरक्षित हो जाएगा।

बेसिक शिक्षा परिषद के 2778 सरकारी-प्राइवेट विद्यालयों में लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 40 प्रतिशत छात्र-छात्राओं की अपार आईडी बनायी जा सकी है। यह कार्य प्रगति काफी धीमी है। प्रगति बढ़ाये जाने के लिए एक हजार से अधिक विद्यालयों को नोटिस जारी किये गये हैं। इससे जल्द से जल्द अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की अपार आईडी बनायी जा सके।-अनुपम अवस्थी, बीएसए, एटा।