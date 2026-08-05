Etah News: सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए मूर्ति चोर, पुलिस की पकड़ से दूर

Etah News: मोहल्ला शेरगंज में मंदिर से चोरी-तोड़-फोड़ के मामले मे सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। कैमरे में एक युवती मूर्तियों को ले जाती दिख रही है। फुटेज सामने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। दूसरी तरफ घटना के बाद लोगों में रोष व्याप्त है और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। थाना जलेसर के मोहल्ला शेरगंज में मंगलवार सुबह मंदिर को तोड़कर मूर्ति चोरी कर ले गए थे। सुबह जानकारी होने के बाद भक्तों में रोष फैल गया। कार्रवाई की मांग करते हुए धरना पर पर बैठ गए थे। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था। जलेसर पुलिस ने मामले की जांच कर रही है।

बताया जा रहा है कि जलेसर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए। इसमें युवतियां मूर्तियां ले जाती हुई दिखी है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने पहचान शुरु कर दी है। सभासद पति एवं भाजपा नेता झरनेद्र सिंह ने पुलिस और प्रशासन से मांग की है कि सीसीटीवी फुटेज आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई और मामले में चोरों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। बताया जा रहा है कि मंदिर को भी सही करा दिया गया है। जलेसर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है।सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कुछ सबूत हाथ लगे है। जलेसर पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है। मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।-ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, सीओ जलेसर एटा।