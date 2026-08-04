Etah News: मंदिर में तोड़फोड़ करते हुए शिव परिवार की मूर्ति चोरी कर ले गए

Etah News: मोहल्ला शेरगंज के शिवमंदिर में अराजकतत्वों ने तोड़-फोड़ की और शिव परिवार की मूर्ति चोरी कर ली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश कर रही है। विवाद की जड़ जमीन को लेकर है, जो कोर्ट में विचाराधीन है।

Etah News: मोहल्ला शेरगंज स्थित शिवमंदिर में अराजकतत्वों ने तोड़-फोड़ कर दी। आरोप है कि शिव परिवार की मूर्ति भी चोरी कर ले गए। सुबह-सुबह लोगों को जानकारी हुई। गुस्सा बढ़ता देख काफी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया और मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान कुछ देर के लिए आक्रोशित लोग धरना पर भी बैठ गए। सीओ जलेसर की माने तो मंदिर की भूमि को लेकर विवाद है और मामला कोर्ट में चल रहा है। मामले में किसी भी पक्ष से कोई तहरीर नहीं आई है। कोतवाली जलेसर के मोहल्ला शिवगंज में भगवान शिव का मंदिर है। इसमें शिव परिवार विराजमान है। मंदिर की जगह को लेकर विवाद है। मोहल्ले के ही हरीशंकर शर्मा जमीन पर अपना दावा करते हैं और बैनामा होने की बात भी करते है। दूसरी तरफ मोहल्ले के लोग जमीन पर पुराना मंदिर होने का दावा किया गया। जमीन को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बताया जा रहा है कि सावन शुरु होते ही शिव परिवार की मूर्ति रख दी गई。

घटना का विवरण मंगलवार सुबह करीब चार से साढे चार बजे बीच में कुछ लोगों ने मंदिर में तोड़-फोड़ करते हुए शिव परिवार की मूर्ति को चोरी कर ले गए। पूजा करने पहुंचे लोगों ने मूर्ति नहीं देखी। मूर्ति न देख और मंदिर में तोड़-फोड़ को काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। विवाद बढ़ता देख सीओ जलेसर ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, जलेसर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में जानकारी ली है। सुबह करीब आठ बजे कार्रवाई को लेकर आक्रोशित धरना पर बैठ गए। आरोप लगाया है कि जिनसे विवाद चल रहा है उन्होने ही घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। जिसके बाद लोग मान गए। जलेसर पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है।

पुलिस की कार्रवाई सीसीटीवी कैमरे किए जा रहे चैक

पुलिस ने अपनी तरफ से मामले में कार्रवाई शुरु कर दी है। मंदिर में तोड़-फोड़ और मूर्ति चोरी के मामले में आरोपियों की तलाश शुरु कर दी है। कस्बा में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं, जिससे पुलिस को सबूत मिलने की आस है।

भूमि विवाद की पृष्ठभूमि जमीन को लेकर विवाद है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा है। विवाद को देखते हुए लेखपाल से जांच कराई थी बैनामा में जमीन हरीशंकर शर्मा के दायरे में नहीं आ रही है। इसके बाद जमीन को नगर पालिका परिषद को सौंपा गया था। धारा 116 और 45 धारा में कुर्क की भी कार्रवाई हो चुकी है।-ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, सीओ जलेसर एटा।