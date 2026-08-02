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Etah News: आज धूमधाम से भगवान का अभिषेक करेंगे सकीट के कांवड़िये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं ने गंगाजल लेने के लिए बड़ी संख्या में कस्बा से गंगातटों के लिए यात्रा की। श्रद्धालु भक्ति गीतों पर थिरकते हुए विभिन्न प्रकार की कांवड़ें ले गए। शिवालयों में जलाभिषेक किया जाएगा, और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए शिविर तथा सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है।

Etah News: आज धूमधाम से भगवान का अभिषेक करेंगे सकीट के कांवड़िये

Etah News: सकीट। सावन के पहले सोमवार को भगवान शंकर का जलाभिषेक करने के लिए रविवार को कस्बा के शिवभक्त बड़ी संख्या में गंगाजल लेने के लिए गंगातटों के लिए रवाना हुए। श्रद्धालु वाहनों पर लगे डीजे पर बजते शिव भजनों पर थिरकते हुए, अबीर गुलाल उड़ाते हुए डाक कावंड़, झूला कावंड़ आदि तरह तरह की कावंड़ लेने के लिए दिनभर रवाना होते रहे। उसके चलते कस्बा शिवमय बना रहा। सोमवार को क्षेत्र के नोरंगाबाद स्थित तरा वाले महादेव मंदिर,भस्मासुर मंदिर, शिव मंदिर आदि शिवालयों में बड़ी संख्या में कांवड़िये जलाभिषेक करेंगे। वही कांवड़ियों की स्वास्थ्य संबंधी सुविधा के लिए मार्गों पर जगह जगह सीएचसी सकीट द्वारा शिविर लगाए गए है।

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जिससे जरूरत पड़ने पर कावड़ियों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सके। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सकीट पुलिस के जवान तैनात किये गए। जिससे कांवड़ियों पूरी तरह सुरक्षा हो सके।

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