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Etah News: शिकोहाबाद रोड पर हुई अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, मचा हड़कंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: गुरुवार को पालिका ने शिकोहाबाद रोड पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। ईओ निहाल सिंह के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक राकेश कुमार गौरव के नेतृत्व में टीम ने दुकानदारों के सामान को हटाया। कुछ दुकानदारों ने खुद अपना सामान समेटा, जबकि अन्य को सख्ती का सामना करना पड़ा। राजस्व निरीक्षक ने चेतावनी दी कि पुनः अतिक्रमण पर सामान जब्त किया जाएगा।

Etah News: शिकोहाबाद रोड पर हुई अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, मचा हड़कंप

Etah News: गुरुवार को पालिका टीम ने शहर के प्रमुख शिकोहाबाद रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। नगर पालिका ईओ निहाल सिंह के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक राकेश कुमार गौरव एवं अतिक्रमण प्रभारी बालकपूर के नेतृत्व में पालिका टीम शिकोहाबाद रोड पर पहुंची। टीम ने सड़क पर फैलाए गए दुकानदारों के टीन-शेड, तख्त, रेहड़ी-पटरी और सब्जी विक्रेताओं के सामान को हटवाया। इस दौरान कई दुकानदारों ने खुद ही अपना सामान समेटना शुरू कर दिया, जबकि कुछ स्थानों पर टीम को सख्ती दिखानी पड़ी। इस दौरान राजस्व निरीक्षक ने सख्ती के साथ दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान दोबारा पटरियों या नालियों के ऊपर अतिक्रमण करने की कोशिश की, तो न केवल उनका सामान जब्त किया जाएगा।

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अभियान के दौरान नगर पालिका संपत्ति प्रभारी यशवीर सिंह, सुखपाल सिंह, मुलायम सिंह आदि कर्मचारी मौजूद रहे।

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