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Etah News: प्रतीक्षा-अनामिका-नंदिनी-शिवानी का कबड्डी प्रतियोगिता को चयनित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: अलीगढ़ के अहिल्याबाई होल्कर स्पोटर्स स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता के लिए चयन और ट्रायल का आयोजन हुआ। इस ट्रायल में एटा की चार खिलाड़ियों - अनामिका, नंदिनी, शिवानी और प्रतीक्षा उपाध्याय का चयन किया गया है। प्रतियोगिता 4 से 6 अगस्त तक आगरा में होगी।

Etah News: प्रतीक्षा-अनामिका-नंदिनी-शिवानी का कबड्डी प्रतियोगिता को चयनित

Etah News: प्रदेश स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता के लिए अलीगढ़ के अहिल्याबाई होल्कर स्पोटर्स स्टेडियम में चयन एवं ट्रायल का आयोजन हुआ। इसमें एटा की चार कबड्डी खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता के लिए हुआ है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्टेडियम में क्रीड़ाधिकारी अरविंद यादव ने बताया कि 4 से 6 अगस्त तक प्रदेश स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन जनपद आगरा में होगा। इसके लिए जिला स्तरीय चयन-ट्रायल में चयनित खिलाड़ियों का 29 जुलाईको महारानी अहिल्याबाई होल्कर स्पोटर्स स्टेडियम में चयन ट्रायल हुआ। इसमें एटा की चार बालिका कबड्डी खिलाड़ी अनामिका, नन्दिनी, शिवानी, प्रतीक्षा उपाध्याय का चयन हुआ है।

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चयनित खिलाड़ी प्रदेश स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता में अलीगढ़ मंडल की टीम का प्रतिनिधित्व करेगीं।

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