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Etah News: सावन में चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से हाल बेहाल, 35 डिग्री पहुंचा पारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: एटा में सावन के महीने में भयंकर गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। रविवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उमस भरी गर्मी के चलते लोग घरों से मुश्किल से निकल रहे हैं और पानी, कोल्ड ड्रिंक जैसे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि हो रही है।

Etah News: सावन में चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से हाल बेहाल, 35 डिग्री पहुंचा पारा

Etah News: एटा, सावन के महीने में जहां लोगों को झमाझम बारिश और सुहाने मौसम की उम्मीद रहती है, लेकिन इसके उलट जिले में उमस भरी भीषण गर्मी ने जनमानस का हाल बेहाल कर दिया है। रविवार को सुबह से ही निकली चिलचिलाती धूप ने लोगों को बुरी तरह परेशान किया। दिन चढ़ने के साथ ही सूरज की तल्खी बढ़ती गई, जिससे तापमान में भारी इजाफा दर्ज किया गया। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा बंद रहने और नमी के ऊंचे स्तर के कारण दिनभर लोग पसीने से तरबतर रहे।

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तेज धूप और उमस के कारण दोपहर के समय सड़कों और बाजारों में आवाजाही काफी कम नजर आई। लोग बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग दिनभर ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, शिकंजी, छाछ और नारियल पानी जैसे पेय पदार्थों का सहारा लेते दिखे। गर्मी और अत्यधिक पसीना आने की वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। अचानक शरीर में पानी की कमी होने से लोग डिहाइड्रेशन का शिकार होते रहे। इसके साथ ही, बच्चों और बुजुर्गों में त्वचा से जुड़ी समस्याएं जैसे घमोरियां और रैशेज तेजी से बढ़ गई। चिकित्सकों ने इस मौसम में अधिक से अधिक पानी पीने, सूती कपड़े पहनने और दोपहर में धूप से बचने की सलाह दी है। आसमान में बादलों की आवाजाही तो बनी हुई है, लेकिन बारिश न होने से उमस का असर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब जनपदवासी शिद्दत से राहत की बारिश का इंतजार कर रहे हैं।

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