Etah News: हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजने लगे शहर के मार्ग, दिख रहा उत्साह
Etah News: एटा, हिन्दुस्तान संवाद। देवाधिदेव महादेव की उपासना का पवित्र सावन का महीना शुरू होते ही जिला शिवमय होने लगा है। आगामी 03 अगस्त को पड़ने वाले पहले सावन
Etah News: देवाधिदेव महादेव की उपासना का पवित्र सावन का महीना शुरू होते ही जिला शिवमय होने लगा है। तीन अगस्त को पड़ने वाले पहले सावन के सोमवार को भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं और कांवड़ियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सावन की शुरूआत होते ही दूर-दराज क्षेत्रों के कांवड़ियों के जत्थों का शहर से होकर गुजरने का सिलसिला तेज हो गया है। शहर के प्रमुख मार्ग जीटी रोड, कासगंज रोड और शिकोहाबाद रोड एवं टूंडला रोड पर दिन-रात हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष गूंज रहे हैं। कांवड़ियों के वाहनों में लगे विशाल साउंड सिस्टमों पर बजते भक्ति गीतों पर भक्त भक्ति रस में सराबोर होकर जमकर झूमते नजर आ रहे हैं。
सेवा शिविरों की तैयारियों जुट रहे संगठन, प्रशासन सतर्क
कांवड़ियों की सुविधा और सेवा के लिए कासगंज रोड समेत अन्य जिले के अन्य कांवड़ मार्गो पर सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के लोग सेवा शिविर लगा रहे हैं। इन शिविरों में जलपान, भोजन, विश्राम और प्राथमिक चिकित्सा की निशुल्क व्यवस्था की जा रही है। वहीं तीन अगस्त को पड़ने वाले सावन के पहले सोमवार को ध्यान में रखते हुए जिला एवं पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। शहर के मुख्य मार्गों और अधिक ट्रैफिक दबाब वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौराहा, हाथी गेट चौराहा समेत अन्य चौक-चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस एवं होमगार्डों को तैनात किया गया है。
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।