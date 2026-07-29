Etah News: हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजने लगे शहर के मार्ग, दिख रहा उत्साह

Etah News: देवाधिदेव महादेव की उपासना का पवित्र सावन का महीना शुरू होते ही जिला शिवमय होने लगा है। तीन अगस्त को पड़ने वाले पहले सावन के सोमवार को भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं और कांवड़ियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सावन की शुरूआत होते ही दूर-दराज क्षेत्रों के कांवड़ियों के जत्थों का शहर से होकर गुजरने का सिलसिला तेज हो गया है। शहर के प्रमुख मार्ग जीटी रोड, कासगंज रोड और शिकोहाबाद रोड एवं टूंडला रोड पर दिन-रात हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष गूंज रहे हैं। कांवड़ियों के वाहनों में लगे विशाल साउंड सिस्टमों पर बजते भक्ति गीतों पर भक्त भक्ति रस में सराबोर होकर जमकर झूमते नजर आ रहे हैं。